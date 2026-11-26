San Marcos de Arica ha sido un sube y baja de emociones. Fueron desafiliados, pero supieron dar vuelta la situación y ahora pelean por el ascenso en la Primera B. Demasiado en poco tiempo.

Los Bravos del Morro fueron acusados de cometer irregularidades administrativas, aunque con pruebas demostraron su inocencia. De estar condenados a perder la categoría, pasaron a tener una buena oportunidad de regresar a Primera División. Más drama que La Rosa de Guadalupe.

El sufrimiento de San Marcos

Hoy San Marcos de Arica disputa la Liguilla de Ascenso. En la ida de los cuartos de final venció por 2-0 a Magallanes, por lo que tiene una importante oportunidad de entrar en la semifinal. Germán Cavalieri, su gerente deportivo, no olvida las malas.

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“Pasó de todo este año; una tras otra. Lo que se pudo hacer con el psicólogo, los jugadores y el cuerpo técnico fue estar unidos, prepararnos ante la posibilidad de que nos dejaran jugar, que es lo que todo deportista quiere: defenderse en la cancha”, indicó Cavalieri a Radio ADN.

“En algún punto sentimos que nos estaban pasando alguna cuenta, porque al estar en Arica, el fútbol profesional, juvenil y femenino desaparecían. Detrás de una ciudad hay un montón de cuestiones. El fútbol tiene mucho tema desde lo social. Nosotros, con el club, sacamos a gente de la calle y alejamos a los chicos de la droga. Era un golpe muy duro para la ciudad”, complementó.

El próximo sábado 28 de noviembre San Marcos se medirá ante Magallanes en la vuelta, la cual se jugará en San Bernardo. A la larga, el gerente deportivo de los Bravos del Morro asegura que todos los problemas terminaron por hacerlos más fuertes.

“Después que pasas esto, te puede servir como algo motivacional; nos querían borrar y acá estamos. Sabemos que es difícil, la Primera B es un torneo muy parejo. Ahora cada partido es como una película especial. Este año, con todas las cosas que pasaron, sería la frutilla del postre conseguir el ascenso“, cerró Germán Cavalieri.