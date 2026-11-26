El cuadro azul hizo uso de la opción de compra y se quedó con los servicios del lateral izquierdo para la próxima temporada.

Universidad de Chile está próximo a conseguir boletos para la Copa Libertadores 2027, ya que si vence a Deportes Concepción será el Chile 2, y por ende, jugará la fase de grupos del certamen continental.

Además, en el Centro Deportivo Azul se están preparando para un 2027 que será especial, puesto que en la siguiente temporada celebrarán su centenario y esperan tener grandes resultados.

Como en Azul Azul no quieren dejar nada al azar, ya aseguraron a su primer “fichaje” de cara a la próxima campaña: compraron el pase de Marcelo Morales a RB Nueva York.

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Marcelo Morales no se mueve de la U

El lateral izquierdo estaba como cedido desde el elenco de la MLS, pero Azul Azul decidió quedarse definitivamente con los servicios del canterano del club.

Marcelo Morales habló con los canales oficiales de la U, donde valoró el acuerdo y se mostró contento con la renovación de su contrato, ya que espera ser un aporte en el centenario del club.

Marcelo Morales sigue en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

“Estoy feliz de volver a casa y quedarme en el Club. Me volví a reencantar con el fútbol acá. Vine a la U a darme otra oportunidad y me ha ido súper bien este año. Vamos a conseguir muchos objetivos bonitos el próximo año”, dijo el zurdo.

Marcelo Morales ha tenido una buena temporada 2026 con la camiseta azul, lo que le sirvió para volver a ser considerado en la selección chilena.

En síntesis

Universidad de Chile compró el pase de Marcelo Morales al RB Nueva York .

compró el pase de al . Universidad de Chile clasificará como Chile 2 a Copa Libertadores 2027 si vence a Deportes Concepción .

clasificará como a si vence a . El lateral Marcelo Morales renovó su contrato para disputar el centenario del club en 2027.

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