El Romántico Viajero lo contrató como figura, pero su representante había engañado a los Azules respecto a sus condiciones.

Por Universidad de Chile han pasado muchos refuerzos que han quedado en deuda. Sin embargo, un argentino fue más allá y contó el engaño que lo hizo firmar en los Azules.

Hugo Lamadrid fue un volante de contención surgido en Racing Club. Integró el plantel que ganó la Supercopa Sudamericana y Supercopa Interamericana en 1988. Claro que algunos problemas físicos mermaron su rendimiento y en 1991, apareció la opción de fichar por el Bulla. Buena opción, salvo por una pequeña gran mentira.

El engaño del representante de Lamadrid

Lamadrid era de esos mediocampistas de corte a la antigua. Picapiedra, buena envergadura física, pero no de los que juegan muy lindo. Su pega era destruir, pero un intermediario, Daniel “Pocho” Nupieri, le conisiguió un traspaso a Universidad de Chile. Claro que el empresario había exagerado un poco sus condiciones.

“Nupieri. Un hijo de puta hermoso. Te cagaba y se reía. Él me lleva a Chile, a la U. Cuando vamos en el avión, lo tengo al lado y me dice. ‘Flaco, mirá que no venís de volante central. Venís de enganche con gol’“, contó Lamadrid en el programa Cuerpo Técnico. A comienzos de los noventas, la información no estaba a la distancia de un clic.

Lamadrid estuvo en 1991 en la U. Imagen: X

“Entonces cuando estoy haciendo los trámites de inmigraciones, viene un periodista chiquitito. Me dice ‘¿usted es el nuevo refuerzo de la U?’. Pocho me había dicho: ‘no digás que venís a la U, porque llegamos y vemos si arreglamos con la U o la (Unión) Española. El que nos dé más guita’. Mercenario hijo de puta. ‘Decí que venís de vacaciones’“, recordó Hugo, quien hizo caso y dijo que estaba solo de visita.

“Salgo y me agarran todos los periodistas. Me preguntaban ‘Lamadrid, ¿Cuántos goles hizo el año pasado?’. 8 o 10, no me acuerdo qué respondí. Todo mentira”, confesó entre risas Lamadrid. Otros tiempos, donde incluso se editaban videos para hacer parecer a los jugadores mejor de lo que eran. Era como mentir en el currículum.

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“‘Listo, firmamos con la U’, dice Nupieri. Vamos a firmar, empiezan a entrar los periodistas, los mismos que estaban en el aeropuerto. Había uno que me acordaba y me dice: ‘Lamadrid, ¿Cuántos goles hizo el año pasado?’. Yo no me acordaba lo que le había dicho. Yo no había hecho ningún gol. ’10’, le digo“, reveló el ahora retirado volante. Bien dicen que las mentiras tienen patas y lo descubieron.

“Tapa del diario La Tercera al otro día. Dice ‘mentiroso jugador de fútbol, embustero, este es el nuevo refuerzo de la U. A la mañana hizo 8 goles, a la noche hizo 10’. Nupieri cobra lo de él, yo no cobré nunca. Jugué dos partidos, 114 minutos, que es un capítulo del libro que escribí. ¿Sin goles? Sin pasar la mitad de cancha“, cerró entre risas.

Hugo Humberto Lamadrid no estuvo mucho en Universidad de Chile y terminó regresando a su país. Allá jugó en Aldosivi y Quilmes, entre otros, antes de retirarse en 1999 con la camiseta de Douglas Haig. Hoy tiene 60 años y es un personaje en el fútbol argentino, siendo voz autorizada para hablar de Racing. ¿En el Bulla? Solo unos pocos lo recuerdan por la mentira que duró menos que su estadía.