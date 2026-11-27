Universidad de Chile vive tiempos de cambios importantes con el arribo de Eduardo Álamos a la presidencia de Azul Azul. En el romántico viajero quieren hacer borrón y cuenta nueva tras el polémico periodo al mando de Michael Clark y para eso es clave renovar al club en varias áreas.

Así quedó demostrado tras la primera junta del nuevo directorio del cuadro laico, donde se oficializaron las salidas de polémicas figuras de la institución.

Luego de 13 años en la U y una segunda etapa que pocos entendieron, Cristián Aubert se va, al igual que Mauricio Etcheverry, otro personero que despertaba suspicacias en el Centro Deportivo Azul.

Universidad de Chile saca a Cristián Aubert y Mauricio Etcheverry

El propio Eduardo Álamos confirmó la noticia, afirmando a los medios que “el día de hoy (jueves) salen tres personas: el asesor comercial, Cristián Aubert; el asistente de operaciones, Mauricio Etcheverry; y el gerente de finanzas, Cristóbal Güell”.

En ese sentido, el timonel del bulla declaró también que “nuestro principal foco es la gestión acá y creemos que podemos tener una mejor distribución de roles, con puestos de confianza que nos den una mejor garantía y un mejor funcionamiento en el club. Fue una decisión del directorio tras la evaluación”.

Cristián Aubert deja Universidad de Chile tras varios cuestionamientos en su última etapa en el club. | Foto: Archivo.

¿Y gente nueva que llegue? Pues Álamos ratificó el arribo de Felipe de Pablo, actual gerente de operaciones de la ANFP. “La idea es que tome el área comercial y también la parte de operaciones. Es un apoyo, con toda la experiencia que tiene, es un hombre que lleva 20 años o más en el fútbol profesional y estamos muy contentos con su incorporación”, detalló.

Cabe recordar que Aubert fue gerente general de Azul Azul entre los años 2007 y 2015, para luego ser director ejecutivo. En el 2020 fue presidente y en el 2021 otra vez gerente general. En el 2022 se marchó para luego volver en abril del 2025 como director.

ver también La complicación con Cristián Aubert en el nuevo directorio de U de Chile: “No es correcto”

En síntesis