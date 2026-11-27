El Estadio Municipal Doctor Olegario Henríquez Escalante de San Antonio espera por fin abrir sus puertas durante la primera mitad del 2027.

De cara al 2027 el fútbol chileno podría recuperar un estadio que por años está esperando ser reinaugurado. Se trata del Estadio Municipal Doctor Olegario Henríquez Escalante de San Antonio, recinto que por fin está cerca de abrir sus puertas.

El estadio que está cerrado desde el 2018 ya tiene más del 50% de avance para poder ser inaugurado, esto luego de enfrentar varios líos administrativos, observaciones técnicas y problemas que retrasaron tremendamente su reapertura.

Para poder lograrlo se tuvo que inyectar una buena cantidad de recursos adicionales, todo con tal de que la comuna pueda por fin tener su estadio para los deportistas y la comunidad en general.

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El fútbol chileno gana un nuevo estadio tras millonaria inversión

De acuerdo a Canal 2 de San Antonio, la inversión original en su momento superó los 11 mil millones de pesos, mientras que el costo acumulado de toda la obra ya sobrepasa los 23 mil millones.

Actualmente se están ejecutando nuevos trabajos por más de 9 mil millones, además de recursos destinados a luminarias y otros sistemas, lo que da en total un costo superior a los 30 mil millones en todo este tiempo.

El fútbol chileno está cerca de tener un nuevo recinto con la apertura del Estadio Doctor Olegario Henríquez. | Foto: Archivo.

“Quiero hacer un llamado a la comunidad de San Antonio a estar tranquilos y tranquilas, porque las obras se están ejecutando según lo planeado”, declaró al respecto Omar Vera, alcalde de la comuna.

Por su parte Francisco Riveros, ministro del deporte, aseguró que “un estadio se construye, pero también se mantiene, se trabaja en él, se busca que la comunidad se involucre en su uso y eso es algo que estamos trabajando en conjunto con la municipalidad”.

Este nuevo recinto tendrá una capacidad para más de 5 mil espectadores y, además de contar con la cancha de fútbol, contará con una pista atlética de rekortán.

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En síntesis