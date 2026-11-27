El carismático portero de Coquimbo le dio un baile al comentarista, luego que este dijera que los "arqueros no son jugadores de fútbol".

Sigue la polémica por los dichos de Rafael Olarra, quien literalmente ninguneó a los arqueros del fútbol chileno. Durante el programa Leones Sueltos, el ex defensa dijo que “para mí, los arqueros no son jugadores de fútbol”.

Uno que alzó la voz al instante fue Diego “El Mono” Sánchez, quien ocupó sus redes sociales para pegarle un cachetazo de vuelta al ex U de Chile. Primero dijo que “sin un arquero en cancha no se podría jugar. O pon un ‘futbolista’ en el arco a ver cómo te va”.

Pero como el Mono es también un ícono en redes sociales, ocupó su cuenta de Instagram y le dedicó un video al Rafa Olarra. Apelando a un clásico de Leo Rey, el portero de Coquimbo bailó y gritó a todo pulmón: “Chúpalo Olarra”.

El viral del Mono Sánchez contra Olarra

Bailando, cantando y con un claro rechazo a los dichos de Rafael Olarra, el Mono Sánchez sacó aplausos virtuales. No le cayó bien el ninguneo a los porteros y tecleó el mensaje “Por mí y todos mis colegas”.

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La polémica está lejos de terminar, ya que el ex defensa y actual comentarista de ESPN Chile no se rectractó de su postura. Eso, pese a los numeros arqueros y ex porteros chilenos que salieron a emplazarlo.

“Hay que tomarlo con humor y un poquito más tranquilo. Quizá están terminando los campeonatos y hay tensión, pero que se entienda que nunca hay una mala intención”, dijo Olarra en su vitrina de ESPN Chile.

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Si bien el propio ex defensa dijo que Johnny Herrera le escribió y todo quedó en buenos términos, Diego Sánchez mandó un recado frente a todo Chile en Instagram. Con baile incluido, el Mono se puso los guantes una vez más por sus colegas.