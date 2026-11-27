Este retirado delantero argentino, conocedor del fútbol chileno, no titubeó al escoger entre el goleador del Cacique y el capitán y artillero histórico de Universidad Católica.

Más de algún fanático de Colo Colo piensa que Javier Correa tiene un mejor nivel que Fernando Zampedri, aunque el capitán de Universidad Católica camina con tranco demoledor rumbo a una nueva temporada como goleador en la primera división del fútbol chileno.

Sería la séptima ocasión consecutiva que el Toro termina como artillero de la élite nacional. En ese contexto, RedGol tomó contacto con un exdelantero del Cacique que hizo una valoración de los principales delanteros albos. Y también del “9” de los Cruzados.

“Creo que ya están probados. Hace un tiempo que están en Colo Colo, los dos rindieron. No son goleadores natos como Zampedri, pero entre ambos hicieron una muy buena cantidad de goles”, afirmó Gustavo de Luca sobre el nivel mostrado por el “Nine” y por Maximiliano Romero.

Fernando Zampedri celebra un gol ante Deportes Limache en el Claro Arena. (Pepe Alvujar/Photosport).

Ya son 39 las conquistas que los trasandinos marcaron en Colo Colo. De hecho, el otrora atacante albo, de O’Higgins de Rancagua y Deportes La Serena se refirió a lo que haría él en caso de tomar decisiones para el mercado de fichajes. “Correa está asegurado, pero habría que asegurarse a Romero también”, dijo.

Javier Correa festeja una de sus 19 conquistas en el Cacique esta campaña. (Andrés Piña/Photosport).

“Aunque tampoco tirar la casa por la ventana ni pagar una fortuna. Ser inteligentes. Ya tiene un 9. El titular en el año fue Correa”, aseguró De Luca. Vale decir, según él Blanco y Negro debería negociar un mejor precio por el Tigre, cuya opción de compra vale 1 millón 500 mil dólares.

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Exariete de Colo Colo afirma lo que muchos piensan en torno a Correa y Zampedri

Para Carlos Gustavo de Luca, no quedan dudas de que Fernando Zampedri es superior a Javier Correa y a cualquier delantero que haya tenido Colo Colo desde que está en Chile el Toro. De hecho, cree que los números hablan por sí solos y no es necesario mucho más.

“El mejor del año y hace varios años es Zampedri. Lleva siete campeonatos seguidos siendo goleador. Es un hecho inédito, me saco el sombrero. Hizo campañas muy buenas”, afirmó De Luca, un retirado ariete que no ha perdido de vista el fútbol chileno.

Nadie puede seguir de cerca el poder anotador de Fernando Zampedri. (Andrés Piña/Photosport).

El argentino añadió que “reúne todo: es buen cabezador, líder positivo y maneja las dos piernas. Lo tiene Católica. Es el mejor 9 de la actualidad en Chile y hace unos años”. Por lo pronto, Zampedri afina detalles para el duelo que tendrá la Católica ante Huachipato por la fecha 29 en el Claro Arena, mientras que Correa sigue con su recuperación.