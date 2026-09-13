Histórico alerta por excesiva confianza en Colo Colo: “No hay concentración”

El elenco de Fernando Ortiz sumó nuevo empate en el Estadio Monumental y sembró las dudas por no lograr asegurar el campeonato.

Colo Colo sigue como puntero de la Liga de Primera. El Cacique igualó ante Deportes Concepción por 1-1 y se mantiene en la parte alta de la tabla. Sin embargo, la distancia con Católica y la U ahora se acorta a 12 unidades. Para peor, el equipo no presenta el mismo ritmo que lo llevó a alzarse como el mejor del fútbol chileno.

Pese a que Fernando Ortiz movió el equipo no logra reencontrarse con ese nivel que lo llevó a ganarse el respeto de sus pares, hinchas y hasta la dirigencia de ByN.

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Ni la titularidad de Vozinha reactivó al equipo, que ante los lilas necesitó de un autogol insólito para poder rescatar una unidad en el Estadio Monumental.

Situación que alertó un histórico del Cacique. Es así como Gustavo De Luca analizó en profundidad el bajón que enfrenta Colo Colo.

Fernando Ortiz no escondió su enojo por el nuevo empate ante Concepción

“Hay conformismo, ya es prácticamente campeón. No hay concentración que había hasta hace unos partidos. Eso le pasa a la defensa, como hoy”, lanzó fuerte y claro en conversación con Redgol el argentino que ganó la Recopa Sudamericana en 1992.

Histórico alerta sobre los problemas de Colo Colo en recta final de la Liga de Primera

El tema es que ahora Colo Colo tiene unos días de descanso por la fecha FIFA. Pero debe afrontar la Copa Chile y la recta final de la Liga de Primera, donde mantiene ventaja importante sobre sus escoltas.

“Hay que seguir trabajando, es fácil y esto sigue”, recalcó Fernando Ortiz aún confiado en retomar el mejor juego que mostró este año. Pero para Carlos Gustavo esto no es tan fácil como indica el “Tano”.

“Cualquier equipo con ambición, y con ganas de clasificar a copas, como Concepción, le puede hacer buen partido. Hay que tener cuidado”, advirtió De Luca.

En especial porque cuando retorne el campeonato local tendrá partidos ante Coquimbo y Palestino de visita, equipos que todavía tienen esperanza de meterse en copas internacionales.

“Colo Colo sabe que en cualquier momento sale campeón. Pero hay equipos que luchan punto a punto por copas y se puede complicar. Por ahí hay jugadores que ya están convencidos que son campeones y no tienen la concentración de antes”, sentenció. Por lo que la tarea ahora será de Ortiz para reencarnar al plantel de cara al cierre de año.