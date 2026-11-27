El argentino Francis Mac Allister dejó tremendos elogios para el "10" de los Papayeros, que buscan una clasificación histórica a un torneo internacional y en la fecha 29 de la Liga de Primera 2026 visitarán al Cacique, que ya se consagró campeón del certamen.

En la temporada 2026, Jeisson Vargas es el goleador de Deportes La Serena y su calidad es un toque de alerta a Colo Colo para la fecha 29 de la Liga de Primera. El cuadro granate lucha la histórica posibilidad de ganar un cupo internacional por primera vez.

Y en ese contexto, Vargas asoma como un futbolista clave en el andamiaje del equipo adiestrado por Felipe Gutiérrez. Es el capitán del equipo. Y recibió muchos elogios de un polifuncional futbolista argentino que se erigió como un bastión esta campaña.

Las referencias son para un jugador surgido de Argentinos Juniors que en los Papayeros ha sido volante central y también líbero: Francis Mac Allister, quien le concedió una entrevista a Todos Somos Técnicos. Una de las consultas que recibió el “4” fue en torno al volante ofensivo.

Francis Mac Allister lucha un balón con Bryan Rabello. (Jorge Loyola/Photosport).

“Me parece impresionante. Antes de venir me mostraban videos de su pegada y decía que nunca iba a ver un jugador que le pegue mejor que Leo Pisculichi. Lo tuve de compañero”, introdujo Mac Allister, quien arribó al elenco serenense en condición de agente libre.

La pegada de Jeisson Vargas cautivó a Mac Allister. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Agregó que “y Jeisson tiene una pegada impresionante. Cuando lo vi en vivo no lo podía creer. Es una de nuestras armas fundamentales, lo valoramos mucho. Aparte de ser un gran jugador es nuestro capitán. Es la bandera del club”. Un reconocimiento total para el hábil enganche formado en Universidad Católica.

“Aprovechamos cualquier momento de él, en cualquier momento de lucidez te gana un partido”, reconoció Mac Allister, quien en su carrera también jugó en Instituto de Córdoba, Talleres y Rosario Central. Una muestra clara de la importancia de Vargas.

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Bastión de La Serena se deshace en halagos a Jeisson Vargas antes de visitar a Colo Colo

Claramente, La Serena busca sumar algún punto vs Colo Colo para encaminar su clasificación internacional y en Jeisson Vargas están cifradas varias de las esperanzas ofensivas del equipo. “Nos ha dado muchos a los largo del año en ese sentido. Disfruto verlo jugar”, manifestó Francis Mac Allister.

“Es un jugador que atrae mucho. Uno agarra la pelota y se la quiere dar a Jeisson. Mi papá me vuelve loco, me dice ‘agárrala y dásela al 10’. Y es un poco lo que buscamos, es el jugador que nos define partidos”, sentenció el argentino de 31 años en el programa estrella de TNT Sports.

Jeisson Vargas en acción ante Ñublense. Lucha contra la marca de Manuel Rivera. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

A lo largo de esta campaña, Jeisson Vargas suma 11 goles y nueve asistencias para los granates, que han tenido una segunda parte de 2026 con un rendimiento muy positivo que los tiene en la pelea por un acontecimiento histórico para el club. Queda muy poco tiempo para saber si el plantel logra firmarlo.

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¿Cuándo juega Colo Colo vs Deportes La Serena por la fecha 29?

Colo Colo será local ante Deportes La Serena este sábado 28 de noviembre a contar de las 20:30 horas en el estadio Monumental. El arbitraje correrá por cuenta de Franco Jiménez.

Así va La Serena en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

La Serena marcha en el 7° lugar de la tabla de posiciones con 40 puntos al cabo de 28 partidos.