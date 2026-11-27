Pese a que por años se negó, se demostró que Pedro Pablo Larraín, fundador del holding, es fanático cruzado y calificó a la U de Chile como "demasiado roto mala clase".

Un completo escándalo. El programa Informe Especial de TVN reveló todos los diálogos que involucran al Grupo Sartor con la compra de un porcentaje mayoritario de Azul Azul, concesionaria que rige a la Universidad de Chile, donde se ratifican muchos secretos a voces.

El más importante de ellos se vincula a Pedro Pablo Larraín, fundador del holding financiero e imputado en prisión preventiva, quiso restarse de aparecer públicamente en la tienda laica pues “mis niños y yo somos demasiado hinchas de la Universidad Católica“.

Dentro de las charlas entre el controlador y su socio Alfredo Harz, aparecen unos despectivos dichos hacia la U de Chile, que datan de julio del 2022 en plena crisis deportiva del club tras salvarse del descenso ante Unión La Calera en Rancagua.

“Estoy un poco saturado de la U y todo lo que lo rodea. Demasiado roto mala clase. Y no lo digo por los hinchas de a pie. Esos picantes de la Universidad y los Schapira“, en referencia a la casa de estudios y a la familia que hasta este año eran los segundos máximos accionistas de Azul Azul.

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Nuevas revelaciones en chats de Sartor sobre la U de Chile

La escuadra laica no es la única que aparece mencionada, pues también estas conversaciones involucran a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), pues Larraín buscaba quedarse con un negocio ligado a la corporación en marzo del 2023.

El dueño de Sartor conversó con Felipe Grau, gerente general de la firma de factoring eCapital, controlada por el holding, y pidió hermetismo en este negocio ante la posibilidad que se conociera públicamente su vinculación con el ente rector del fútbol chileno. “Un tema, que nadie sepa que estamos viendo el tema de la ANFP porfa, menos Mike (Michael Clark)”, afirmó Larraín.

Desde la entidad aseguraron a TVN que “no tienen ni han tenido relación contractual, comercial ni financiera alguna con Sartor AGF, sus fondos de inversión ni otras sociedades relacionadas con ese grupo”, y añaden que los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público.

Pedro Pablo Larraín, fundador de Sartor y reconocido hincha de Católica (Aton Chile)

En síntesis