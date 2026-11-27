Además de Johnny Herrera, Diego Sánchez y Tomás Ahumada, varios goleros retirados le respondieron al Flaco el disparate que lanzó en torno al puesto.

Rafael Olarra generó mucho revuelo por una frase en torno a los arqueros que lanzó en un programa de streaming junto a Diego Rivarola. “No son jugadores de fútbol”, aseguró el Flaco, retirado defensor devenido en comentarista deportivo que se desempeña en ESPN.

Las respuestas no tardaron llegar y al menos ocho goleros le respondieron con fuerza. El que más firme retrucó fue Johnny Herrera, retirado guardavalla que también desembocó en los medios de comunicación. Aunque trabaja en la señal de TNT Sports.

“Quieren llamar la atención el par de burros esos, ¿qué más les vas a pedir también?“, afirmó Herrera, muy fiel a su estilo. Pero el otrora guardavallas de la Universidad de Chile, Audax Italiano y Everton de Viña del Mar no fue el único que pareció ofendido por los dichos de Olarra.

Johnny Herrera en acción durante un partido a beneficio de Cristóbal Campos. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Otro que alzó la voz fue Diego Sánchez, arquero titular de Coquimbo Unido. “Sin un arquero en cancha no se podría jugar. O pon un ‘futbolista’ en el arco a ver cómo te va“, manifestó el experimentado guardavalla del cuadro Pirata, campeón de la Copa de la Liga y semifinalista de la Copa Chile.

Diego Sánchez celebra el título de Coquimbo Unido en la Copa de la Liga. (Andrés Piña/Photosport).

Julio Rodríguez, icónico formador de goleros en el país, fue uno más que le dedicó tiempo a Olarra para rebatir sus frases. “Te estimo mucho, eres un gran deportista y una gran persona. Pero quiero que le pidas perdón al fútbol mundial por la declaración que hiciste. Te digo más, el arquero de fútbol es el más completo de todos los que juegan en la cancha”, manifestó Hulk a RedGol.

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Varios arqueros se unen para criticar a Rafael Olarra por sus polémicos dichos

A pesar de que Rafael Olarra se dio el tiempo de explicar sus dichos contra los arqueros, a varios les cayó literalmente como un pelotazo en la entrepierna todo lo que dijo. Tomás Ahumada, portero titular de Audax Italiano, afirmó “qué estupidez” para resumir todo.

Tomás Ahumada, golero titular de Audax Italiano. (Eduardo Fortes/Photosport).

Y hubo varios más que respondieron mediante redes sociales. Raúl Olivares fue irónico en su Instagram. El golero, quien fue suplente en Santiago Wanderers durante la revancha ante Recoleta, prefirió el humor. “Somos jugadores de waterpolo”, escribió el Araña.

Captura Instagram

Otro que manifestó su molestia fue Jaime Bravo, el icónico Sam, quien lleva varios años retirado y dedicado a un negocio de paltas. “Qué manera de hablar weás el Flaco Olarra”, apuntó el otrora meta de la Unión Española, donde fue campeón del Torneo Apertura 2005.

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Dentro de los metas que colgaron los guantes se concentraron varias respuestas. Otro fue el argentino Lucas Giovini. “Yo ya me retiré, pero claro que siempre el arquero será diferente por todo lo que el fútbol te va exigiendo. Rafa, yo te quiero mucho, pero también te vi sacarla del estadio muchas veces. Y eso sí que no se entrena, jajaja”, apuntó el exgolero de Unión San Felipe y Unión La Calera.

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Uno más que sacó la voz para enfrentar las declaraciones del Flaco fue Pedro Carrizo, un golero de vasto recorrido en el fútbol chileno. Jugó en Deportes La Serena y fue referente de San Marcos de Arica. “Jajajaja, lindo Rafa Olarra jejejeje”, escribió.

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