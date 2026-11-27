Defensa caturro dio su versión de los violentos hechos en la cancha de Valparaíso. También dejó en el aire su futuro en el club.

Santiago Wanderers vivió un caos dentro y fuera de la cancha del Elías Figueroa Brander. Es que a poco de terminar el triunfo 4-2 de Recoleta, el cual los eliminó del ascenso en Primera B, barristas entraron a la cancha a protestar.

El partido quedó suspendido y el Reco avanza a semis, a falta de oficialización en la ANFP. Uno que habló de la violencia ocurrida en Valparaíso fue Sergio Felipe, defensa y experimentado jugador caturro.

“En realidad los hinchas no estaban en la cancha, los hinchas entraron a sacar la bandera. Después se asustaron obviamente, porque los vieron ahí, pero ellos en un principio estaban sacando su bandera”, dijo al sitio La Media Cancha.

Sergio Felipe da su versión de todo en Wanderers

Siguiendo con sus descargos, Sergio Felipe le restó culpa a la polémica invasión de barristas caturros al partido de Santiago Wanderers. El defensa uruguayo habló del caos en cancha, su futuro y el DT Francisco Palladino.

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“El partido estaba por terminar, entraron (barristas) a agarrar la bandera y cuando se empezaron a correr para atrás, entraron. Pero en un principio ellos estaban, yo los vi entrando a sacar su bandera”, recalcó.

En relación al adiós de Francisco Palladino y su propio caso en Wanderers, Sergio Felipe fue claro. Primero quiso “agradecerle a Francisco, dentro de todo se hizo un buen año. Un proyecto juveniles en el club y todos lo hicieron muy bien”.

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“Wanderers es un equipo grande, ciudad hermosa y me gustaría seguir. Vamos a ver qué va a pasar. Solo pedirle disculpas a la gente, no dimos el ancho”, cerró el defensor charrúa.

El resumen del partido: