La brasileña Tatiele Silveira aseguró que al balompié criollo le falta generar más competencia para las mujeres, por ejemplo, con una Copa Chile.

Colo Colo Femenino volvió a mandar en el fútbol chileno al gritar campeonas por quinta vez consecutiva. Vía lanzamiento penales ante Católica en la final el equipo de la brasileña Tatiele Silveira demostró ser el más fuerte del país, algo que se ha hecho una costumbre en los últimos años.

Por lo mismo, el objetivo real de las albas en las pasadas temporada es poder competir de buena manera en la Copa Libertadores, algo que lamentablemente no pudieron hacer en este 2026 al quedar eliminadas en la fase de grupos.

Justamente por eso la propia Tatiele Silveira alzó la voz. En su calidad de invitada en la actividad “Fútbol Femenino: Análisis Brasil-Chile y Perspectivas para el Mundial FIFA 2027″, la entrenadora de las albas apuntó a la gran deuda del balompié criollo con las mujeres: generar más competencia.

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Tatiele Silveira pide más torneos para el fútbol femenino en Chile

La brasileña tomó el micrófono y aseguró que “necesitamos más competencia. Así como los hombres, que juegan el fin de semana el torneo nacional, la Copa Chile y la Copa Libertadores, ese nivel de competencias. Eso necesitan las mujeres”.

“Necesitamos crear más competencias para que las chicas puedan desarrollarse jugando”, añadió la entrenadora del Cacique.

Tatiele Silveira expuso en la embajada de Brasil sobre el desarrollo del fútbol femenino. | Foto: Colo Colo.

A la hora de comparar esta realidad con la de Brasil, Silveira avisó que “allá hay torneos estaduales y juegan durante 10 meses. Eso puede generar mucho desarrollo. Aquí la profesionalización de algunos equipos está avanzada, pero necesitamos más competencias”.

Para cerrar, la DT de las albas sostuvo que “tenemos que ampliar un poquito ese ecosistema dentro y fuera de la cancha y ver cómo podemos generar un proyecto sostenible de inversión y auspicios”.

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