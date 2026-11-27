Mientras en Chile siguen tomando la siesta con su próximo entrenador, en Norteamérica ya se contactaron con el "Ingeniero" para que tome el lugar que dejó Mauricio Pochettino.

Mientras en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) todavía no despiertan de la siesta y extienden aún más la búsqueda del próximo entrenador de la Selección Chilena, su principal candidato Manuel Pellegrini se hace desear.

Es que mientras en nuestro país esperan sentados que el Ingeniero cumpla con su palabra y llegue para lograr su último deseo profesional, según reporta el diario La Tercera, desde Norteamérica iniciaron los contactos para tenerlo como técnico.

“El equipo nacional de Estados Unidos quiere contar con Pellegrini para liderar su nuevo plan estratégico”, afirma el matutino, quien agrega que “la partida del argentino Mauricio Pochettino al Manchester United dejó acéfalo al equipo de las Barras y las Estrellas“.

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Sin embargo, el medio de comunicación enfatiza en que existen dos poderosas razones por las cuales el estratega nacional rechazará la propuesta del Team USA. Una de ellas significa un llamado de atención hacia la dirigencia del fútbol nacional.

El primer motivo por el que Pellegrini no aceptará la propuesta de Estados Unidos es que quiere respetar el contrato actual que tiene con el Betis, que se extiende hasta junio del 2027, por más que el cuadro español ya negocie en busca de una renovación.

La segunda razón, añade La Tercera, es que el Ingeniero no tiene interés en dirigir a otra selección que no sea Chile. De hecho, se señala que ya rechazó ofrecimientos desde Colombia y Ecuador, e incluso se le puso en la terna para dirigir a Brasil, antes que asumiera el italiano Carlo Ancelotti.

En síntesis