El equipo del Ingeniero es sexto con 12 puntos y buscará el pase directo a octavos ante Como, Arsenal y Bayern Múnich.

El Real Betis de Manuel Pellegrini entra en la recta final de la fase de liga de la Champions League para conseguir una clasificación histórica.

El cuadro español suma 12 puntos y ocupa el sexto lugar, tras conseguir cuatro victorias y sufrir una derrota en sus primeros cinco encuentros.

Con nueve unidades todavía en disputa, el conjunto verdiblanco depende de sus propios resultados para intentar terminar entre los ocho primeros y avanzar directamente a los octavos de final.

Pellegrini busca hacer historia en Champions.

Los tres rivales que le quedan al Betis de Pellegrini

El primer desafío será ante el Como de Italia, el miércoles 9 de diciembre a las 14:45 horas, en La Cartuja. El equipo dirigido por Cesc Fàbregas marcha tercero y aparece como uno de los protagonistas de la competencia.

Posteriormente, el Betis volverá a jugar como local frente al Arsenal, actualmente quinto e invicto en el torneo. El encuentro está programado para el 20 de enero, a las 17:00 horas.

Finalmente, Pellegrini cierra esta etapa visitando al Bayern Múnich el 27 de enero, también a las 17:00 horas, en el Allianz Arena. El cuadro alemán aparece en el puesto 13 de la tabla.

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Una oportunidad histórica para Pellegrini

El objetivo del Betis es sumar entre cuatro y seis puntos para asegurar una posición favorable en la clasificación directa.

Si consigue avanzar a octavos, ya sea directamente o mediante los playoffs, el equipo de Pellegrini tendrá la oportunidad de firmar la mejor participación de su historia en la máxima competición europea.

En resumen…