Marcos Camarda, una de las figuras del equipo que jugará un año más en Primera B, no se guardó nada tras la debacle caturra en cancha.

Santiago Wanderers vivió una pesadilla en su cancha y cuando caía 4-2 en el final ante Recoleta, el duelo fue suspendido por invasión de barristas. A falta de confirmación en la ANFP, los caturros quedan eliminados de la liguilla del ascenso de Primera B.

Tras el papelón, la lluvia de críticas de los verdaderos hinchas cayeron sobre Francisco Palladino. El entrenador uruguayo no pudo tener su revancha con el equipo y el goleador Marcos Camarda salió en su defensa.

“Con el profe tengo solo palabras de agradecimiento, es una excelente persona y me duele que hayamos terminado el año así, porque no nos merecíamos. Siento que el fútbol fue injusto con nosotros, lo lindo es que da revancha”, lanzó.

Camarda y el futuro de Wanderers

Con 16 goles este año, Marcos Camarda fue la gran figura de Wanderers en Primera B. El delantero uruguayo dijo en zona mixta que Francisco Palladino no sigue en la banca, despejando cualquier duda sobre el futuro del DT.

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“Pido disculpas a la gente, pero gracias a mis compañeros, porque me siento orgulloso. Cuando digo compañeros, lo meto al profe ahí, porque siempre fue parte clave del año para nosotros y estoy triste porque es una familia que hoy por hoy no tiene trabajo. Muchas veces la gente no ve eso”, recalcó.

Siguiendo con sus loas a Francisco Palladino y también dejando en el aire que pasará con su propio futuro en el ataque caturro, Camarda fue claro. El goleador dijo sentir “tristeza porque sé la persona que es (el DT) y sé que va a salir adelante”.

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“Tengo que sentarme a conversar, estábamos metidos en el partido y no hemos hablado de nada. Despejar unos días, el año fue duro y necesitamos un poco de descanso”, cerró.