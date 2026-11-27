La selección chilena tiene grandes chances de avanzar a la siguiente ronda del Mundial. Eso sí, una derrota hace sacar de inmediato la calculadora.

La selección chilena Sub 17 se juega el paso a los dieciseisavos de final del Mundial que se realiza en Qatar, en el duelo que la enfrentará a Montenegro desde el mediodía de nuestro país.

El cuadro dirigido por Ariel Leporati ganó 4-2 en el debut a Argelia y luego perdió 2-1 contra República Dominicana, por lo que ante el elenco europeo se juegan la clasificación.

Actualmente Chile tiene 3 puntos y +1, por lo que marcha en el segundo lugar de la tabla. Punteros son los centroamericanos con 4 unidades, Argelia tiene 3 con peor diferencia que Chile (-1) y Montenegro tiene solo una unidad con -1.

La ecuación no es sencilla, porque clasifican los dos mejores del grupo y los 8 mejores terceros del evento, por lo que habrá que sacar la calculadora en caso de una derrota.

La Sub 17 espera avanzar de ronda en Qatar

Los resultados que le sirven a Chile Sub 17

Lo más sencillo es el triunfo. En caso de ganar se asegura estar entre los dos primeros de la zona y clasificará a la ronda de los 32 mejores del Mundial asiático.

El empate también clasifica a Chile. Quedaría con 4 unidades y, como mínimo, puede quedar como mejor tercero. Esto considerando que hay selecciones como Uzbekistán o Qatar que son terceros con 3 puntos.

Lo complejo viene en caso de perder ante Montenegro. Ahí habría que prenderle velas a República Dominicana para que le gane a Argelia y tratar de ser mejores terceros.

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En ese caso, habría que esperar resultados de los Grupos I, L y K que se disputan hoy para ver si no son superados por otros equipos en la tabla de mejores terceros.

En caso de avanzar a la siguiente ronda, el rival de Chile en la próxima fase se conocerá apenas se termine el encuentro contra Montenegro.