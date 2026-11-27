El Flaco lanzó una declaración en torno a los goleros que causó mucho revuelo, se viralizó y hasta enojó a varios porteros en el país. En ESPN, Olarra reveló que el Samurai le escribió por eso. Y trató de explicarlo...

Al igual que ocurrió con el pálpito que Rafael Olarra tenía en torno a las campañas de Fernando Zampedri y Juan Martín Lucero, la frase que lanzó en torno a los arqueros se viralizó tanto que le llegaron varias respuestas, como la de Johnny Herrera.

O incluso la de Diego Mono Sánchez. Y la del golero de Audax Italiano, Tomás Ahumada. Hasta el icónico entrenador de porteros Julio Rodríguez tomó parte del debate que provocó el Flaco Olarra. “Los arqueros no son jugadores de fútbol”, aseguró el otrora defensor en el podcast Leones Sueltos.

Y ante el revuelo que generó esa declaración, usó su tribuna en ESPN para ofrecer una explicación. “En un comentario con un amigo, que es Diego Rivarola, hablamos de los arqueros y lo que significaban en los planteles. Estuve por más de 20 años en planteles profesionales y siempre decíamos lo mismo”, introdujo el zaguero devenido en comentarista.

Rafael Olarra generó polémica con varios arqueros. (Karin Pozo/Aton Chile).

“Terminaban las charla grupal y se iban solos. De repente los veíamos reírse por allá, perseguirse y nosotros en un trabajo táctico que había que meter cabeza”, añadió el Flaco Olarra, quien estaba acompañado en el panel del programa por Nicolás Peric.

Un golero que sabía el tono bromista con que habló el exseleccionado chileno. “Es que ustedes eran muy fomes. Muchas veces Pellicer gritó ‘silenciooo’ por alláaa”, afirmó el Loco, fiel a su estilo lúdico para presentar ciertas anécdotas. Como esa advertencia que el DT les lanzó a los guardavallas en varias prácticas.

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Olarra revela mensaje de Johnny Herrera tras sus dichos de los arqueros

Para Rafael Olarra, queda claro que los arqueros tienen un valor diferente, algo que no le gustó para nada a Johnny Herrera. “No tiene nada que ver mis palabras con que no los necesitáramos o no son importantes. Lo hablo desde una conversación de amigo”, aseguró el Flaco.

“Siempre decimos: son arqueros, son distintos, son diferentes. No son jugadores de fútbol. En ese tono. Toma fuerza en redes sociales y lo entendemos”, añadió Olarra, quien reveló un mensaje del Samurai por esa declaración que causó enojo de varios colegas del exgolero azul.

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Olarra contó que “me escribió Johnny Herrera y no directamente, el Mono Sánchez, Tomás Ahumada. Hay que tomarlo con humor y un poquito más tranquilo. Quizá están terminando los campeonatos y hay tensión, pero que se entienda que nunca hay una mala intención”. Directo al segmento ‘no aclares que oscurece’…