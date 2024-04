La palta es un fruto que se vende fácil y no barato, por lo que ha resultado en una buena opción de negocio para algunos.

Me haces tanta palta: el particular negocio que une a jugadores y ex futbolistas

En algún momento se bromeó con que tener cien kilos de paltas era mejor que la misma cantidad, pero en oro. Este fruto cremoso es uno de los preferidos de los chilenos y en el extranjero se deleitan con las Hass del país con forma de ají. Es por eso que vender paltitas parece un buen negocio.

Es lo que hace un grupo de futbolistas y ex jugadores. Se reunieron en un colectivo que se dedica al negocio de venta de paltas. El grupo está encabezado por Jaime Bravo, arquero que se retiró en 2018 en Deportes Melipilla.

Pero no es el único. Entre los nombres de los futbolistas ligados al negocio de esta fruta se encuentran: Felipe Flores (Deportes Limache), Emilio Hernández (con pasos por la U y Colo Colo), Jorge Acuña (pasos por la U y la UC), Francisco Arrué (con paso por los tres grandes) y Hernán Madrid (ex UC).

El grupo tiene contacto directo y se ponen de acuerdo en ciertas cosas, aunque no trabajan más que para sí mismos. En conversación con La Tercera, los hombres del fútbol comentaron cómo se organizan y la forma en que entraron al negocio.

Recorrido de la Hass

Jaime Bravo fue uno de los primeros en entrar. El arquero señala la extraña forma en que se vio involucrado en el negocio y como poco a poco fue creciendo.

“Fue súper raro. Estábamos en un partido en La Calera, cuando trabajaba en Unión como ayudante. El Nano dijo que venía un amigo para que lo atendiéramos. Era Madrid con un amigo. Y, de la nada, esa persona me pregunta qué voy a hacer después del fútbol. ‘Te voy a encontrar un negocio’, me dijo”, narró el ex portero, que contó que, tras ello, se dirigió a la Vega Central.

“Un día me citó a las 12 de la noche en la Vega Central. Me dijo que viera qué tipo de paltas había. Ahí vi que la Hass era la más se vendía. Me pidió que le nombrara tres tipos de palta. Terminé llevándome 100 kilos. Y los vendí en media hora. Y luego fui a comprar 200 y así fue creciendo el negocio”, comentó.

Tras ello se unirían otros jugadores. “Cuando Felipe arrancó con el tema de la palta, me llamó. Yo le puedo conseguir a un mejor precio. Emilio Hernández va conmigo, porque vamos a un campo. Es mi brazo derecho. Gestiona los camiones. Lo que hago es pedirles los camiones a los clientes. Que ellos los envíen a los campos a retirar las paltas”, dijo el ex portero.

El que también comenta el negocio es Emilio Hernández, quien se muestra agradecido con Bravo. “Jaime me dio contactos para poder comprar directamente y luego vender en diferentes lugares. Jaime ya lleva dos o tres años en esto, así que conoce mucho mejor el rubro”, asegura.

¿Cuánto venden los futbolistas de la palta? Responde Jaime Bravo: “En semanas buenas se pueden vender entre 30 mil y 40 mil kilos”. Como para dedicarse a eso en vez del fútbol…