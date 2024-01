Felipe Flores se supo ganar un nombre en el fútbol chileno. El delantero, quien en esta jornada de 9 de enero apaga 37 velitas, recibió una nueva oportunidad tras dos temporadas en Magallanes donde prácticamente vivió de todo.

Tras ascender, ganar la Copa Chile, ganar la Supercopa y vivir un amargo regreso a la B, FF17 recibió el llamado de Deportes Limache, elenco que vivirá una histórica primera experiencia en la división de plata de nuestro fútbol.

El atacante aceptó encantado, firmando un contrato por dos años que lo tiene entusiasmado pensando en su futuro. Dice estar feliz por el desafío, ya que cuenta con el apoyo de su familia en esta nueva experiencia. Además, en esta cambiante actividad, Felipe Flores no se cierra a que pueda ser su úlitma etapa como futbolista.

¿Por qué no seguiste en Magallanes? ¿Hubo intenciones de tu parte por continuar?

Terminé contrato en Magallanes y creo que ya había cumplido un ciclo en el club. Ya habíamos conseguido muchas cosas, así que era momento de nuevo desafío y por eso el venir acá a Limache por un nuevo proyecto, nuevo desafío en mi carrera. Estoy contento por el paso que tuve en Magallanes. Conseguimos cosas históricas para el club, cosas que nadie pensaba, así que súper orgulloso de salir por la puerta ancha de buena manera, con toda la gente del club súper agradecida, con el presidente, con todo el staff que trabaja ahí y con el cuerpo técnico. En ese sentido feliz porque cuando uno se va de los clubes se va por la puerta ancha y no se va con problemas ni nada de eso, siempre con la idea del día de mañana poder regresar.

¿Qué rescatas de tus dos años en la Academia?

Rescato el grupo que se formó, las campañas históricas que hicimos con el profe Nico Núñez. Ganamos la Copa Chile, el Ascenso y la Supercopa. Además jugamos torneos internacionales, así que obviamente que estoy súper orgulloso de que aporté a la historia de Magallanes, un club con tanta historia también en el fútbol chileno, así que contento por lo que se logró en esos dos años que estuve ahí en el club.

¿Por qué elegiste Limache por sobre otros clubes? Se habló incluso de que Wanderers te quería

Sí, gracias a Dios tuve opciones en otros clubes, lo cual siempre se agradece y me pone contento. Demuestra que estoy haciendo las cosas bien, porque en cada término de año existen posibilidades en clube. Que piensen en mí para reforzar, la verdad que me pone muy muy orgulloso. Elegimos Limache por el proyecto que se ofreció, me llamó el técnico Víctor Rivero para decirme que me querían en su equipo y eso para un jugador la verdad que es súper importante. Además, eso va acompañado de la estabilidad que me ofreció con dos años de contrato.

Es un club que acaba de ascender por primera vez a la B, el cual me tiene gratamente sorprendido por todo lo que tiene, tiene lo que tiene un club de primera. Es un equipo que ha crecido mucho y todas estas cosas que te nombro fueron las que me dieron a elegir Limache en estos dos años de carrera. Ojalá poder seguir haciendo historia esta vez en este club que es Deportes Limache.

¿Te mudas cerca del club en la quinta región o seguirás viviendo en Santiago?

Es una de las ventajas que tengo al estar acá en Limache. Puedo quedarme en mi casa en Colina, porque el complejo de entrenamiento queda en La Calera, al giaul que la cancha donde jugaremos los partidos oficiales de local. Desde mi casa me demoro 45 o 50 minutos, así que eso me da también la facilidad de poder vivir en mi casa y poder estar ahí viajando todos los días, que no es un trayecto tan largo. A San Bernardo en las mañanas me demoraba una hora y veinte, una hora y media a veces con los tacos. Así que yo creo que me queda hasta más cerca venir para acá, para La Calera. En ese sentido también fue una de las cosas que elegimos a la hora de tomar este proyecto.

Ya son 37 años en el cuerpo Felipe… ¿Hasta cuánto más te ves jugando? ¿Qué opina tu familia de este nuevo desafío?

El tema de hasta cuándo voy a jugar, bueno, tengo contrato por dos temporadas acá y eso te lo va dando cada año. Cuando termine mi contrato acá con Limache veremos en qué situación me encuentro en ese momento. Si estoy pasando por un buen momento seguiremos. Si me doy cuenta de que me está costando, ya sea por rendimiento, ya sea por lesiones, le demos un paso al costado. Proyectarse aquí a dos años es mucho. Esto del fútbol es tan cambiante, así que una vez que cumpla los dos años con Limache veremos si está la posibilidad de seguir jugando ya sea aquí o en otro lado.

Mi familia, mi señora, mis padres, mi suegro, mi hermana, todos en mi familia están súper contentos por esta propuesta que tuve, por esta estabilidad que me da, por este desafío nuevo. Estoy gratamente sorprendido, porque cuenta con un complejo espectacular para entrenar con psicólogos, nutricionistas y área médica. Todo lo que tiene un club de Primera División lo tiene Limache. En ese sentido creo que el club está haciendo las cosas bien y ojalá que los resultados nos acompañen este año.

