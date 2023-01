Felipe Flores estuvo muy atento. Y le sacó máximo rédito al gran desborde de Manuel Vicuña, quien antes de sacar un preciso centro, había dejado en ridículo a Bruno Gutiérrez. Y con un cabezazo derrotó la resistencia de Brayan Cortés ante el infructuoso reclamo de Ramiro González, quien le pidió a Fernando Véjar una infracción del atacante quilicurano de 36 años.

Tal como había adelantado, FF17 no festejó el gol con locura. Todo lo contrario. Levantó sus manos en señal de disculpas, aunque lanzó un pequeño grito una vez que se lanzó a los brazos del habilidoso "8" de Magallanes, que conquistó la Supercopa 2023 tras superar en la tanda de penales a Colo Colo.

"Los logros que nos hemos propuesto se han conseguido, aunque no pensábamos conseguir tantas cosas. Estamos orgullosos de hacer historia en este club", apuntó el zurdo centrodelantero, quien en el Campeonato Ascenso 2022 anotó siete goles en 31 partidos para la Academia. Y de los cinco enfrentamientos que registraba Flores en su historial ante los albos, nunca había marcado. Necesitó de una bendición para romper esa suerte de maleficio ante el club que lo vio nacer como futbolista.

Felipe Flores: "Toqué la estrella de Esteban Paredes y tuve la bendición para convertir"

Felipe Flores sabe que el festejo puede dar para largo. Magallanes sigue adelante con su momento de ensueño y derrotó por penales a Colo Colo para quedarse con la Supercopa 2023, el partido que dio inicio a la temporada del fútbol chileno. Y que, además de un nuevo título, él puede festejar que le anotó por primera vez al cuadro del que es hincha fanático.

Todo comenzó en una visita de FF17 a la ANFP. "Fuimos a la presentación de la camiseta, por eso fue la anécdota", le contó el quilicurano a RedGol en el Sausalito. "Y está la estrella de Esteban Paredes", en alusión al homenaje que recibió el sempiterno artillero que está cerca de jugar en San Antonio Unido cuando llegó a ser el goleador histórico de la primera división nacional.

"La toqué y les dije a los que estaban ahí alrededor que tenía la bendición de Esteban para convertir un gol hoy. Y sirvió. Había jugado cinco veces contra Colo Colo y no había anotado nunca", contó Flores, quien también recordó que la única vez que celebró una victoria ante el Cacique, fue reemplazado en el descanso, cuando Deportes Antofagasta perdía 3-1 en Macul. Ganó 4-3.

Por cierto, para el ex Cobreloa y Xolos de Tijuana no quedan dudas. Dentro de la cancha, no existe fanatismo que valga. "Tengo sentimientos encontrados, traté de dar lo mejor para que Magallanes ganara y fuera campeón. Esto es así, le tengo mucho cariño a Colo Colo, soy hincha del club. Pero a la hora de entrar a la cancha tengo que defender a mi equipo, soy un profesional. Traté de jugármela a mi estilo y sumar mi granito de arena", sentenció Flores, quien le debe un favor a Visogol.