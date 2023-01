Colo Colo comenzó la temporada 2023 con dos refuerzos en la alineación titular que Gustavo Quinteros dispuso para la Supercopa, que Magallanes se quedó tras vencer a los albos en la definición a penales. Uno de los nuevos jugadores del Cacique que fue parte de la oncena estelar fue Ramiro González, quien conformó una dupla de zagueros centrales con el uruguayo Maximiliano Falcón.

El ex defensor de Platense de Argentina tuvo estas palabras para analizar la derrota. "Lógicamente estoy triste por el desarrollo del partido. Por momentos lo sufrimos. En los penales desgraciadamente es un poco cuestión de suerte y no tuvimos la fortuna de quedarnos con el título. Sabemos que el día domingo tenemos la revancha, podemos revertir la situación y arrancar de la mejor manera el torneo", afirmó en alusión al debut en el Campeonato Nacional frente a Deportes Copiapó.

Por cierto, el nivel que mostró el ex Unión Española en la cancha del estadio Sausalito también fue tema. "Hace mucho que no tenía 90 minutos, en los amistosos habíamos hecho un poquito, de a poco me iba sintiendo mejor físicamente", dijo antes de apuntar cuál cree que una debilidad en el equipo hoy en día. "Creo que nos falta conocimiento, hay buen plantel, pero tenemos que mejorar bastante", reconoció González Hernández.

"No tengo idea, somos los que estamos", expresó ante la idea de fichar tres jugadores más que tiene la gerencia deportiva de Blanco y Negro. "Más allá de lo de hoy, somos optimistas. Lógicamente fueron pocos partidos que hemos jugado con Erick (Wiemberg), con Maxi (Falcón), con todos. De a poco vamos a seguir conociéndonos, sabemos que tenemos una revancha y debemos arrancar con el pie derecho", dijo el ex marcador del León de México, quien también tuvo palabras para el gol de Felipe Flores.

En esa acción, Ramiro González le protestó a Fernando Véjar que debía cobrar infracción de FF17. "En el gol de ellos honestamente siento que hay una infracción, como que me jala y no me deja saltar. Después queda como excusa, lo que queda es mirar hacia adelante y trabajar", cerró el jugador de 32 años.

Wiemberg es optimista: "Con el correr de los partidos uno se va soltando"

Erick Wiemberg fue la otra incorporación colocolina que fue titular en la Supercopa 2023. El lateral izquierdo que está llamado a cubrir el lugar dejado por Gabriel Suazo jugó los 90' y marcó su lanzamiento penal en la tanda que se quedó Magallanes.

"Tenemos que levantar cabeza no más que tenemos que empezar el campeonato bien. Con el correr de los partidos uno se va soltando un poco más, es el primer partido que jugamos 90 minutos completos, esperamos seguir mejorando. Obviamente duele perder, estar acá en Colo Colo significa pelear cada título. No se pudo, pero sirve para aprender y corregir errores", reconoció el carrilero zurdo que llegó desde Unión La Calera y que surgió profesionalmente en Deportes Valdivia.

Por cierto, Wiemberg añadió esto a raíz de su condición de titular en el comienzo de la campaña alba. "Es una responsabilidad grande, se fue Gabriel (Suazo) que lo hizo muy bien y yo también tengo que demostrar. Tenemos una buena autocrítica, cada uno sabe los errores que cometió, sabemos qué tenemos que mejorar, eso es parte de la próxima semana", culminó el valdiviano de 28 años.