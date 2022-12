Erick Wiemberg fue presentado ante los medios de comunicación como el flamante cuarto refuerzo de Colo Colo de cara al 2023, llegando al Monumental con la enorme responsabilidad de reemplazar a Gabriel Suazo en el puesto lateral por la izquierda.

El ex Unión La Calera afirmó que “estoy muy contento por estar acá, es un lindo desafío. Es algo que esperaba hace mucho tiempo, estoy coy muchas ganas y de ganarme un puesto y corroborar lo bueno que he estado haciendo años anteriores. Vengo por la gloria, quiero conseguir cosas, y quiero demostrar, sobre todo demostrar”.

Sobre lo que será tapar el espacio que dejó Suazo en la defensa, Erick sostuvo que “es una responsabilidad grande. Pero tengo mi juego y sé lo que puedo dar. Tengo plena confianza en lo que puedo demostrar. Es un desafío lindo y los desafíos son para afrontarlos”.

Ha sido un recorrido largo. Empecé en Valdivia, en ANFA después llegué a La Calera. He conseguido cosas con Calera, buenos campeonatos y todo y la idea es seguir demostrando y que esto no quede acá, sino que seguir creciendo. El número fue el primero que se me vino, no hay nada especial”, agregó Wiemberg.

A la hora de analizar su presente físico, sostuvo que “se dio este año que justo tuve una lesión y estoy preparado en un 100%. Comencé con La Calera, después que se dio la posibilidad con Colo Colo seguí entrenando de manera particular y estoy enfocado en un 100% en el nuevo desafío”.

“Obvio, el hecho de llegar acá es un gran paso y quiero volver a estar en la selección. Quiero que mi nombre esté ahí siendo considerado. Es un trabajo arduo para poder llegar ahí”, concluyó.

Wiemberg es el cuarto refuerzo de Colo Colo tras las llegadas de Fernando de Paul en el arco, Ramiro Gónzalez en defensa y de Matías Moya en delantera.

Revisa la presentación de Erick Wiemberg en Colo Colo: