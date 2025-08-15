Colo Colo no pasa por su mejor momento y ahora sumó una nueva controversia, todo debido al fallido arengazo en la previa al clásico frente a Universidad Católica.

Los Albos han tenido una temporada muy difícil, donde los resultados han estado muy lejos de las expectativas y solo el alto monto que deben pagar por su cláusula ha mantenido a Jorge Almirón como el entrenador del primer equipo. Todo en el centenario del club.

La nueva polémica de Colo Colo

Colo Colo se encuentra a 17 puntos del líder Coquimbo Unido y si bien se ve muy difícil que logre dar la vuelta olímpica, deben ganar ante Universidad Católica para poder dejar atrás todas las críticas.

Como suele ocurrir antes de los clásicos, estaba organizado un arengazo en el Estadio Monumental para darle un último aliento a los jugadores albos. Sin embargo, solo llegaron alrededor de 400 hinchas a Macul el jueves, por lo que el evento terminó siendo cancelado.

El motivo de la baja asistencia, es porque la barra de Colo Colo, la Garra Blanca, habría hecho un llamado a ir a apoyar al equipo el día viernes, día distinto al planificado por la dirigencia. El problema que este enredo terminó perjudicando al equipo femenino según indicó el periodista Coke Hevia.

“No alcanzamos a decir en el programa, que por la imbecilidad del arengazo, el plantel femenino no pudo jugar en el Monumental. Colo Colo se cae a pedazos en el año de su centenario. No le sale nada bien”, indicó Hevia en la red social X.

Los Albos suman una nueva polémica en un año que debía ser épico, pero que ha estado más cerca de una pesadilla. Colo Colo recibirá a Universidad Católica este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental. Jorge Almirón y los suyos están obligados a ganar.