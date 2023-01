Gustavo Quinteros dio un discurso muy duro en la conferencia de prensa contra el árbitro Fernando Véjar, manifestando que siempre perjudica a Colo Colo por lo que espera no verlo más durante el torneo nacional.

Quinteros explota contra el árbitro Véjar: "Que no nos dirija más, debe tener algo contra Colo Colo"

Gustavo Quinteros encendió la polémica tras la final perdida por Colo Colo ante Magallanes. Esto al hablar contra el árbitro del encuentro, Fernando Véjar, asegurando que perjudicó al Cacique en esta final y que no es primera vez que ocurre.

"Que el Campeonato Nacional no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como éste (Fernando Véjar)", comenzó señalando el DT albo, recordando "lo que nos pasó contra Palestino en la fecha 7 del 2021, un codazo increíble contra Costa en el que el VAR le decía que era penal y expulsión, no cobró nada".

Luego señaló que en el Sausalito sintió que realizó una mala labor. "Hoy en el primer gol de ellos el delantero se apoya sobre Ramiro González y no dijo nada. Luego una jugada que Gil (era Thompson) se va mano a mano no cobró nada. Cada vez que nos dirija es difícil que podamos ganar un partido. Podemos empatar, como empatamos hoy, pero con este árbitro...".

Siguió con un discurso muy potente. "Contra mío no debe tener nada, porque nunca hablamos ni me lo crucé. Pero debe tener algo en contra de Colo Colo. Después de ese partido con Palestino lo congelaron y lo vuelven a poner ahora en una final"

De hecho contó que "antes de empezar el partido le dije a los jugadores 'muchachos, tenemos que ser muy, pero muy superiores en este partido para ganarlo porque nos dirige este árbitro'. No sé si es malo o cobra a propósito en contra Colo Colo. Pero para que no tengamos problemas con los jugadores, que no nos dirija más, le diré al club que haga algo. Cada vez que dirige nos perjudica mucho".

Aclaró eso sí tras su reclamo que "no tuvo nada que ver en el resultado, Magallanes ganó bien, fue merecido ganador, embocó los penales", aunque no paraba de pegarle a Véjar. "Quería aclarar esto, digo las cosas de frente, las verdades de frente. Espero que ahora quienes pongan este árbitro contra Colo Colo... bueno, seguramente lo volverán a poner y seguiremos siendo perjudicados".

Finalizó señalando que estas palabras espera que no traigan represalias tanto para él como para el club. "No me preocupa la repercusión, porque es verdad", indicó el estratega del Popular.