Todo listo y este domingo la Supercopa de Chile entre Colo Colo y Deportes Magallanes vivirá un nuevo capítulo en la historia de este enfrentamiento. Y es que luego de más de 30 años volverán a jugar un partido oficial en lo que es una de las rivalidades más antiguas del futbol chileno.

¿Cuándo juegan Colo Colo vs Magallanes por la Supercopa de Chile?

Colo Colo y Magallanes juegan este domingo 15 de enero a las 19:00 horas de Chile en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

¿En qué canal ver en vivo por TV la Supercopa?

El partido será transmitido por las señales de TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

¿Dónde ver online en vivo a Colo Colo y Magallanes?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo a través de la app Estadio TNT Sports y seguir todos los detalles aquí en RedGol.

Todos citados, menos Zavala

Colo Colo va con todo para este encuentro ante Magallanes por la Supercopa, y si bien aún le faltan tres refuerzos para completar el plantel (Delantero, extremo y lateral derecho), Gustavo Quinteros no se guardó casi nada para este domingo.

Leandro Benegas y Carlos Palacios, los últimos refuerzos del Cacique, se subieron al bus hasta Viña del Mar y son parte de la citación. A ellos se suman quienes ya vienen haciendo la pretemporada desde el inicio como Erick Wiemberg, Fernando De Paul y Ramiro González.

Pero uno que estará ausente y es la gran baja por decisión técnica es Cristian Zavala. El puntero de los albos no tiene complicaciones físicas pero aún así se quedó fuera de la nómina detrás de nombres como Jordhy Thompson, Marcos Rojas, Alexander Oroz y Matías Moya.

Pero, ¿qué pasa con el ex Melipilla? Aunque no hay versión oficial de su ausencia, se infiere que es porque hasta hace unos días estaba casi listo su préstamo a Curicó Unido, aunque ByN desechó la última oferta de los curicanos.

El atacante busca minutos ante las nulas opciones de jugar el 2022 y que se repitirían este año ante las llegadas de Moya, Palacios y seguramente el colombiano Fabián Castillo. Panorama complejo y que tienen al ariete buscando minutos en otro equipo.

Quinteros no consideró a Zavala para este partido y puede ser una señal de que no está en los planes del argentino-boliviano. Otros que están ausentes son Emiliano Amor por lesión y Vicente Pizarro; este último reintegrándose a lo futbolístico pero aún no está para jugar.