Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

Arturo Vidal despreocupado: el mensaje que deja en redes tras el informe arbitral en su contra

Arturo Vidal estuvo lejos de pedir disculpas y prefirió mostrar una sesión de podología a la que fue sometido en el Monumental.

Por Felipe Escobillana

Vidal no se mostró arrepentido de lo que le dijo a los árbitros
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTVidal no se mostró arrepentido de lo que le dijo a los árbitros

Arturo Vidal vive un momento complejo tras el informe del árbitro Felipe González por lo sucedido en la zona de camarines del Sausalito, tras el duelo entre Everton y Colo Colo.

El penal en el último minuto que le cobraron en contra al Cacique enfureció al King, quien le señaló que era “care palo”, que “nos han cagado todo el año” y que debió revisar la jugada en el VAR.

El Tribunal de Disciplina es quien ahora debe determinar si citar o no a Vidal a dar explicaciones respecto a estos dichos y luego analizar si debe ser castigado. Arriesga una suspensión de hasta cinco partidos.

Vidal se muestra despreocupado en Colo Colo

Un asunto que esta mañana al volante del Cacique no le pareció importar mucho. Como es habitual, muestra cada detalle de su vida en redes sociales y ahí dejó un mensaje en el que se vio despreocupado.

Vidal, lejos de grabar un video pidiendo perdón o emitir alguna declaración en que se retracte de lo sucedido en Viña del Mar, abrió la mañana con una sesión de podología.

Publicidad

Hoyo tocó pie”, escribió en una imagen en la que mostraba cómo un profesional de Colo Colo lo estaba atendiendo. “Lindo martes a todos”, complementó el bicampeón de América.

Y puede ser castigado de nuevo: todos los partidos que se ha perdido Arturo Vidal en 2025

ver también

Y puede ser castigado de nuevo: todos los partidos que se ha perdido Arturo Vidal en 2025

Una señal de que lo sucedido con los árbitros no fue lo más relevante a su parecer y ahora deberá esperar lo que determine el Tribunal la próxima semana. Si le dan dos o más partidos, se perderá el clásico ante Universidad de Chile.

Lee también
La terrible noticia que recibe Unión Española tras caer goleada ante U de Chile
Chile

La terrible noticia que recibe Unión Española tras caer goleada ante U de Chile

Tras salir de TNT Sports: Claudio Palma vuelve a relatar a la TV
Chile

Tras salir de TNT Sports: Claudio Palma vuelve a relatar a la TV

Los tres pesos pesados que sostienen a Almirón en Colo Colo
Colo Colo

Los tres pesos pesados que sostienen a Almirón en Colo Colo

Los dos jugadores que recupera de sus lesiones la U
U de Chile

Los dos jugadores que recupera de sus lesiones la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo