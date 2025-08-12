Arturo Vidal vive un momento complejo tras el informe del árbitro Felipe González por lo sucedido en la zona de camarines del Sausalito, tras el duelo entre Everton y Colo Colo.

El penal en el último minuto que le cobraron en contra al Cacique enfureció al King, quien le señaló que era “care palo”, que “nos han cagado todo el año” y que debió revisar la jugada en el VAR.

El Tribunal de Disciplina es quien ahora debe determinar si citar o no a Vidal a dar explicaciones respecto a estos dichos y luego analizar si debe ser castigado. Arriesga una suspensión de hasta cinco partidos.

Vidal se muestra despreocupado en Colo Colo

Un asunto que esta mañana al volante del Cacique no le pareció importar mucho. Como es habitual, muestra cada detalle de su vida en redes sociales y ahí dejó un mensaje en el que se vio despreocupado.

Vidal, lejos de grabar un video pidiendo perdón o emitir alguna declaración en que se retracte de lo sucedido en Viña del Mar, abrió la mañana con una sesión de podología.

Publicidad

Publicidad

“Hoyo tocó pie”, escribió en una imagen en la que mostraba cómo un profesional de Colo Colo lo estaba atendiendo. “Lindo martes a todos”, complementó el bicampeón de América.

ver también Y puede ser castigado de nuevo: todos los partidos que se ha perdido Arturo Vidal en 2025

Una señal de que lo sucedido con los árbitros no fue lo más relevante a su parecer y ahora deberá esperar lo que determine el Tribunal la próxima semana. Si le dan dos o más partidos, se perderá el clásico ante Universidad de Chile.