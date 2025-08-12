Arturo Vidal vive una nueva polémica en Colo Colo. El volante podría recibir un severo castigo por parte del Tribunal de Disciplina por culpa del momento que protagonizó en el Estadio Sausalito, donde encaró al árbitro Felipe González por el penal que perjudicó a los albos.

“¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR, o no? Son care’ palo, liberen el VAR, nos han cagado todo el año y siguen cagándonos“, le recriminó el King al árbitro, tal como se ve un video publicado horas después del encuentro.

El volante debería ser citado al tribunal el próximo martes 19 de agosto. Expertos hablan de varias fechas de suspensión y que, de seguro, se perderá el Superclásico contra U. de Chile. ¿Lo peor? El castigo se sumará a una larga lista de partidos que se ha perdido Arturo Vidal en el año.

Los partidos que se ha perdido Arturo Vidal en 2025

La temporada 2025 no ha sido fácil para Colo Colo. Eliminaciones en Copa Libertadores y Copa Chile, y un delicado momento en la Liga de Primera son muestras de eso. Y tampoco ha sido un año sencillo para Arturo Vidal, porque ha estado ausente en 12 de los 31 partidos que ha disputado el Cacique.

Cinco de esos encuentros han implicado sanciones. Uno fue en la Copa Libertadores (no jugó contra Atlético Bucaramanga en la fecha 6 por tarjeta roja ante Racing). Otro fue en la Copa Chile (contra Deportes Limache en la fecha 1, porque arrastraba una sanción de la edición anterior).

En la Liga de Primera, se perdió los clásicos contra U. Católica y U. de Chile, partidos pendientes jugados en julio, por una expulsión en donde un árbitro lo acusó de insultos. El fin de semana recién pasado, ante Everton, fue baja por acumulación de tarjetas amarillas.

El resto de los partidos tienen otra explicación. Cinco ausencias fueron por lesión: ante Santiago Wanderers y Unión San Felipe (fechas 2 y 3 de la Copa Chile), y Deportes La Serena, Huachipato y Everton (fechas 1, 3 y 4 de la Liga de Primera). Otro, contra San Felipe por Copa Chile, fue por un llamado a la selección. Un último duelo, esta vez contra Limache en la Liga de Primera, fue por decisión técnica.