Brayan Cortés apunta al honor por perder la Supercopa: "No era un partido cualquiera, era un título"

Brayan Cortés mostró su molestia por perder el título ante Magallanes. Colo Colo mostró un juego muy discreto, con pocas ocasiones de gol y ese deja preocupados a los hinchas de cara a lo que será el Campeonato Nacional que comienza la próxima semana, donde los albos debutarán ante Copiapó en la Tercera Región.

En esa misma senda se mostró Brayan Cortés, el arquero de los albos. "No nos bastó, queríamos ser protagonistas, pero ahora debemos corregir errores. Había que estar a la altura porque se jugaba un título y esta vez no supimos aprovecharlo. No es un partido, es un título y duele un montón. Pero queue nos duela para potenciarnos, estamos claros. De seguro nos irá bien en la temporada. Es un aprendizaje",

Agregó que esperan reforzarse para mejorar el rendimiento. "Van a llegar jugadores y serán bienvenidos, pero con los que están estoy orgulloso, es un tremendo plantel para lucharle a cualquiera".

Cortés señaló además que "Colo Colo siempre debe proponer en cada título. Ahora se nos viene el campeonato la próxima semana, hay que dar vuelta la página y hay que demostrar por qué somos los campeones. Todos cometimos errores, fallamos en algunos lados, luego los penales son una lotería. Tenemos equipo para ganar de nuevo el título".

Sobre el arbitraje de Fernando Véjar, confesó que "se complicó un poco, le dije para qué expulsar a Leo al final, pero se nos escapa de las manos a nosotros el partido. Ahora a hacernos fuertes en el campeonato".

Los albos jugarán el próximo domingo, a las 18.30 horas, el partido contra Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla. La idea de la dirigencia es contar con algún refuerzo extra de cara a ese encuentro.