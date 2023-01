Las cuatro caras nuevas que mostró el equipo de Quinteros no lograron brillar en el duelo jugado ante Magallanes.

Uno de los puntos de atracción en la Supercopa entre Colo Colo y Magallanes era ver cómo se desempeñaban los refuerzos del Cacique. Dos de ellos de titular y dos que entraron en el complemento, fueron las caras nuevas que mostró Gustavo Quinteros en el duelo jugado en el Sausalito.

Y tras la derrota por penales ante los carabeleros, el balance no es positivo para quienes están llamados a reemplazar varias de las figuras con las que Colo Colo logró el campeonato en el 2022

Ramiro González

El central llegado desde Platense no estuvo bien en su primer partido. De los refuerzos, quizás el más bajo y en el partido también. Tuvo problemas en el toque y también en las marcas y como muestra de eso está el gol con el que Felipe Flores logró el empate.

González saltó a buscar el centro desde la izquierda pero fue absolutamente superado por FF17, quien cabeceó muy cómodo para el 1-1. Después de eso se fue afirmando, pero no logró nunca dar la sensación de seguridad que da normalmente Emiliano Amor.

Erick Wiemberg

El jugador no logró descollar por la banda izquierda pero si cumplió en la faceta defensiva. No se notó que no jugaba desde mayo del año pasado y de hecho logró jugar los 90' de partido.

Sin embargo, pasó poco y nada y la única vez que lo hizo mandó un centro muy desmedido que se terminó marchando por el otro lado de la cancha. Todavía le queda mucho por mejorar

Leandro Benegas

Entró para darle más presencia al centro de ataque. Sin embargo, al delantero le costó participar en el juego. Colo Colo buscó en el segundo tiempo, pero Benegas no tuvo ni un remate al arco.

Demasiado poco para un jugador llamado a reemplazar a Juan Martín Lucero, pero habrá que ver si con más minutos logra empezar a marcar diferencia. Al menos anotó en la tanda de penales.

Matías Moya

Entró encendido, mostrándose e intentando participar del partido. Sin embargo, se fue disminuyendo a lo largo del compromiso y terminó perdiéndose con un Colo Colo terminó perdiendo claridad en ataque.