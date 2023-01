En la previa de la Supercopa 2023 entre Magallanes y Colo Colo, Felipe Flores aseguró que no celebrará si es que le hace un gol al Cacique.

Felipe Flores no celebrará si le hace un gol a Colo Colo: "Hay un respeto y agradecimiento"

Felipe Flores tendrá un reencuentro especial este domingo. Magallanes y Colo Colo chocarán en Viña del Mar para disputar la Supercopa, una chance para que la figura de la Academia se vea nuevamente las caras con el club donde se formó y con el que logró tres títulos nacionales.

En la previa del esperado partido, la figura del campeón de la Copa Chile 2022 abordó sus sensaciones del partido y aseguró que, si llega a marcarle al Cacique, seguramente no celebrará en una muestra de "respeto y agradecimiento", aunque espera salir con el trofeo del Sausalito.

"Para mí obviamente es un partido especial. Le tengo mucho cariño a Colo Colo y agradecimientos por haberme formado como jugador, pero hoy estoy en Magallanes y voy a tratar de dar lo mejor de mí el domingo para ayudar a mis compañeros y tratar de conseguir un buen resultado", comentó.

Para ganarle al Cacique, Flores aseguró que deben jugar "con harta intensidad y muy concentrados". "Jugamos con uno de los grandes clubes del fútbol chileno, los errores y detalles marcan la diferencia en estos partidos", declaró.

"Colo Colo tiene jugadores de mucha jerarquía, así que tenemos que estar muy concentrados, tratar de que los errores sean mínimos y a la hora de tratar las oportunidades de gol, aprovecharlas", complementó FF17, quien marcó siete conquistas para la Academia en la campaña 2022.

“Creo que no (celebraría un gol) porque hay un respeto y agradecimiento por haberme entregado todos los valores para ser jugador profesional. Por respeto y agradecimiento yo creo que no, pero sí me la voy a jugar toda para que Magallanes gane", cerró.