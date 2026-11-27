El Cacique recibirá a los granates en el Monumental, en su último partido como local en Liga de Primera.

Colo Colo junto a su mainsponsor JugaBet, regresa a la Liga de Primera 2026 y buscará prolongar los festejos, recibiendo a Deportes La Serena por la penúltima fecha del torneo nacional.

Los albos vienen de imponerse con un 3-0 a U. Católica en el clásicoy ahora tendrán un nuevo desafío, en su último partido como local en el Monumental, por lo que buscarán cerrar con una victoria antes del final de la temporada.

En JugaBet el triunfo de Colo Colo está pagando 1.64. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 16.400. El empate tiene un factor de 4.75 y la victoria de los Granates 5.11.

Colo Colo se despide del Monumental ante La Serena este sábado.

Colo Colo vs. La Serena: horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo y Deportes La Serena se enfrentan este sábado 28 de noviembre, desde las 20:30 horas, en el Estadio Monumental, por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

El partido entre Albos y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios previamente suscritos o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

ver también Colo Colo tiene fecha para semifinal de Copa Chile con O’Higgins: la revancha sigue sin estadio

Probable formación Colo Colo vs. Católics

La oncena titular de los albos sería con Vozinha en el arco; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Iván Román y Joaquín Sosaen defensa; Tomás Alarcón, Cristián Díaz y Lautaro Pastránen el mediocampo; Francisco Marchant, Marcos Bolados y Gedeón Díazen delantera.