El DT del Romántico Viajero lanzó una larga respuesta en torno a los dichos que dejó Agustín Arce, quien reconoció ser "un poco trotón" y que eso se notaba en la selección chilena.

Fernando Gago recibió una consulta en base a unas declaraciones muy sinceras que virtió Agustín Arce, el volante más goleador que tiene la U de Chile. El entrenador argentino dejó una tremenda explicación en torno a esa interrogante, que en algo descolocó al DT argentino.

“Soy un poco trotón”, reconoció Arce en torno a la intensidad que pregona Nicolás Córdova en la selección chilena. Por eso mismo, Gago no se escondió para responder. Eso sí, lanzó una opinión relativa a la consulta. “Es una pregunta buscando polémica en algunas cosas dependiendo el comentario”, dijo.

Y se lanzó con su argumentación. Incluyó un enorme elogio al plantel del Romántico Viajero. “Este es uno de los equipos más intensos de los que dirigí en intensidad de números y eso que analizan los preparadores físicos”, afirmó el exentrenador de Boca Juniors, Racing Club y el Necaxa de México.

Agustín Arce en acción durante una práctica de la Roja junto a César Pérez. (Diego Martin/Photosport).

“Pero también hay una intensidad del ritmo de partidos, de cómo el equipo hoy por hoy sostiene el juego. Aumentó muchísimo el nivel de posesión de pelota y recuperación. Cada vez que la tiene el rival tardamos muy poco en recuperarla. No me acuerdo si son 6-7 pases”, añadió Gago.

Otra virtud importante que percibió en su equipo, que tiene la primera opción de asegurar el Chile 2. Y lanzó la distinción con la Roja. “Una selección es totalmente distinta a un equipo, nunca podemos comparar niveles de selección nunca con los de equipo. Por una cuestión lógica”, expuso.

Fernando Gago se tomó el tiempo para hablar de la intensidad azul. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Hay equipos de las selecciones que son muy buenos físicamente desde la velocidad y el volumen. Depende de todo. No buscar ni poner un número como factor primordial para un equipo”, añadió Gago, quien en su carrera como futbolista jugó en el Real Madrid de España y la AS Roma de Italia.

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Gago aborda la intensidad de la U de Chile: “Hay que darle importancia al…”

Para Fernando Gago, es fundamental que el jugador de la U de Chile sepa por qué hace las cosas. “Hay cosas para valorar y ver. Cuánto más rápidos los jugadores más chances tendrás de ganar en velocidad. Eso es una cuestión lógica”, apuntó el trasandino.

Fernando Gago junto a su ayudante Fabricio Coloccini. (Jorge Loyola/Photosport).

“Y también hay que darle importancia al armado del partido y tratar de que el jugador entienda por qué lo hace”, aseguró Pintita, quien sólo tiene en mente superar a Deportes Concepción para ponerle timbre a la presencia azul en la Copa Libertadores 2027.

Además de la ausencia por lesión de Eduardo Vargas, el Bulla tiene dos ausencias más por suspensión ante el León de Collao: Igor Lichnovsky, quien fue expulsado ante O’Higgins. Y Marcelo Morales, quien quedó marginado por acumulación de tarjetas amarillas.

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¿Cuándo juega U de Chile vs Deportes Concepción?

Deportes Concepción recibirá a Universidad de Chile en el estadio Ester Roa Rebolledo este domingo 29 de noviembre a contar de las 18 horas. El árbitro será Rodrigo Carvajal.

Así va U de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile es el escolta de Colo Colo con cinco puntos de ventaja sobre el tercer ubicado, Universidad Católica. Y faltan dos fechas para terminar el torneo.