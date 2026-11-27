El programa convoca a 450 personas mayores de 18 años, residentes de la región de Tarapacá, para apoyar la operación de los Juegos entre el 11 y el 21 de marzo de 2027.

Este viernes 27 de noviembre se dio inicio oficialmente al Programa de Voluntariado de los VI Juegos Suramericanos de Playa Iquique 2027, con la apertura de las inscripciones para sumarse a una de las iniciativas de participación ciudadana más relevantes del certamen. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 20 de enero de 2027.

El programa convocará a 450 voluntarios y voluntarias que serán parte del equipo que hará posible la operación deportiva y los servicios de los Juegos, que se realizarán del 11 al 21 de marzo de 2027 en Iquique.

Una oportunidad para la comunidad deportiva

Podrán postular personas mayores de 18 años que residan en la zona. La convocatoria se guía por principios de inclusión, igualdad de oportunidades, paridad de género, accesibilidad, trato respetuoso y protección de las personas.

Los voluntarios y voluntarias se desempeñarán en 16 roles operativos: Acomodaciones, Acreditaciones, Alimentos y Bebidas, Llegadas y Salidas, Control de Dopaje, Servicio a los Espectadores, Servicios Médicos, Servicios a los Comités, Servicio a las Transmisiones, Protocolo, Prensa, Ceremonia y Presentaciones Deportivas, Transporte, Gestión de Voluntarios, Tecnología y Técnico Deportivo.

La lobita Iki es la mascota del evento

Quienes sean seleccionados/as recibirán capacitación general en línea y una capacitación específica presencial por área y sede, además de credencial, kit de uniforme, beneficios asociados al turno -como alimentación y seguro de accidentes- y un certificado oficial de participación.

Habrá un Centro de Voluntariado para check-in, orientación, descanso, hidratación y atención de incidencias.

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Cómo postular al Voluntariado en de los juegos Iquique 2027

La inscripción se realiza en línea, a través del formulario oficial: https://script.google.com/macros/s/AKfycbyWiOUtABQyvykjM6Dvv-KIloWbC87DeDEeOruVLpl9BMBROpG7oWtBQU25MFRG5aBc/exec

Luego de la inscripción, el proceso contempla entrevistas remotas entre el 10 y el 25 de enero y asignación de roles entre el 21 de enero y el 20 de febrero de 2027.

Instituciones educativas, clubes deportivos, municipalidades y organizaciones comunitarias podrán presentar nóminas de postulantes validadas antes del 21 de enero de 2027.

Fechas clave

27 de noviembre de 2026 al 20 de enero de 2027: inscripciones abiertas.

inscripciones abiertas. 10 al 25 de enero de 2027 : entrevistas remotas.

: entrevistas remotas. 21 de enero al 20 de febrero de 2027 : asignación de roles.

: asignación de roles. 11 al 21 de marzo de 2027: VI Juegos Suramericanos de Playa Iquique 2027.

¡Iki los espera! Postula y sé parte del equipo que vivirá los Juegos desde adentro.