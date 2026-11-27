Crece la idea de la realización de un recinto entre Azul Azul y la casa de estudios de U. de Chile, aunque algunos tienen sus reparos.

Uno de los grandes sueños de Universidad de Chile por historia es la construcción de su propio estadio. Una idea que ahora nuevamente vive un capítulo, el cual no entusiasma a todos.

El Romántico Viajero trabaja en el acuerdo con la Casa de Estudios para sellar la alianza que les permita seguir representándolos en el ámbito deportivo. De por medio, se metió la opción de colaborar para ponerle fin al eterno karma de arrendar.

No todos desean el estadio

Según información de RedGol, Universidad de Chile podría construir su propio estadio en un terreno de la Casa de Estudios. A la vez que este, podría ser un aporte a la comunidad educacional que representa la prorrectora Dorotea López Giral, quien también estaría de acuerdo. Sin embargo, un referente del club no termina de convencerse de la idea.

“Por su investidura de quien lo dice, uno quisiera creer que es así. Ojalá que sea así, vamos a ver, pero uno que lleva tanto tiempo escuchando esto, ya no sé si es tan necesario un estadio para la U“, explicó Víctor Hugo Castañeda.

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Para el bicampeón con los Azules en 1994 y 1995, los costos de toda la logística que conlleva un recinto de esta envergadura, tal vez lo hace poco viable para el Romántico Viajero. En la actualidad se especula que el Bulla cierre el torneo 2026 siendo local en Talca debido a las malas condiciones del terreno de juego del Estadio Nacional.

“Claro, ahora que tuvimos que salir del Nacional porque dejaron la cancha para la historia, puede ser, pero en términos prácticos no sé si la U estará en condiciones de mantener un estadio del estándar que la U necesita“, cerró Castañeda.

Castañeda mira de reojo la opción del estadio. Imagen: Photosport

Universidad de Chile ha tenido incontables opciones de hacer un estadio a lo largo de su historia. El principal tope siempre ha sido el terreno, pero ahora con el apoyo de la Casa de Estudios, esto no sería una barrera. Se manejan opciones en Pudahuel y La Pintana.