El cuadro europeo cayó 1-0 ante la selección chilena y se despidió de la Copa del Mundo para menores de 17 años. Y el entrenador dejó grandes halagos al equipo de Leporati y una fuerte autocrítica a sus pupilos.

Montenegro se jugó su última chance de clasificar de ronda ante Chile, pero la derrota por 1-0 de los europeos los dejó sentenciados a la eliminación en el Mundial Sub 17. La solitaria anotación de Baltazar Oróstica desniveló el encuentro a favor de los pupilos de Ariel Leporati.

Con esa victoria, la selección chilena para menores de 17 años logró pasar de ronda en el primer lugar del Grupo J. Por su parte, el elenco montenegrino le dijo adiós al certamen con apenas una unidad al cabo de tres partidos. Y el entrenador del cuadro balcánico sacó la voz para halagar al rival.

“Chile tiene gran calidad. No pudimos igualarlos física ni técnicamente, no generamos suficientes oportunidades para conseguir un mejor resultado”, aseguró Radovan Kavaja. El estratego de 58 años desempeña aquel rol desde julio de 2024.

Radovan Kavaja, DT de Montenegro.

Y prosiguió con su diagnóstico del encuentro. “En nuestro caso, varios jugadores mostraron signos de fatiga muy rápidamente. Eso nos impidió seguir el ritmo impuesto por el rival”, apuntó Kavaja. La autocrítica fue fuerte en el cuadro del Viejo Continente.

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Entrenador de Montenegro hace dura autocrítica tras perder vs Chile en el Mundial Sub 17

A Montenegro no le alcanzó para ponerle muchas dificultades a Chile en la fase de grupos del Mundial Sub 17. De hecho, el portero fue clave al mantener el marcador peleado. Le tapó un penal a Bayron Barrera, el talentoso volante ofensivo de Deportes Iquique.

Pero eso no fue suficiente para rescatar algún punto. Ni menos la victoria. “Para poner a un rival como Chile en una situación que le lleve a cometer un error, hay que ejercer presión. Eso está directamente relacionado con la condición física, que obviamente es nuestro mayor problema”, manifestó Radovan Kavaja.

“Junto con eso, hay una disminución en la concentración que afecta directamente la toma de decisiones. En definitiva, creo que dimos lo que teníamos. Llegamos al límite de nuestras capacidades. Sólo después de este tercer partido podremos ver cuánto nos costaron los errores de los dos primeros encuentros”, sentenció Kavaja, quien sabe que debe volver junto a sus pupilos a casa.

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