El técnico de La Roja no ocultó su alegría por meterse en 16° de final del Mundial Sub 17. "Son hartas las cosas que pasamos", afirmó a los micrófonos de RedGol en Qatar.

Muchísima emoción fue la que sintió Ariel Leporati. Y no es para menos. Luego de la derrota ante República Dominicana se cuestionó con fuerza su proceso al mando de la Selección Chilena. Pero el fútbol le dio la alegría de clasificar a 16° de final del Mundial Sub 17 en Qatar.

Luego de la victoria por 1-0 ante Montenegro que les entregó el pase a la próxima ronda donde enfrentarán a Marruecos, el estratega conversó con el enviado especial de RedGol en la cita planetaria, Kenotrotamundos Skechers Fútbol, donde dio rienda suelta a sus sentimientos.

“Tuvimos ese revés en el partido anterior; había que levantar al equipo. Hace tres días atrás también rematamos mucho al arco, tuvimos opciones, perdimos, y hoy día por suerte lo terminamos ganando por un gol”, afirma Leporati, quien agrega que “fuimos superiores a Montenegro. Además primeros del grupo con el otro resultado, así que imagínate, doble felicidad”.

Sobre el duelo con los europeos se refirió al penal que perdió Bayron Barrera e indicó que “siempre tuvo la responsabilidad de patear, siempre hizo el gol hasta hace tres días atrás. Hoy día repetimos la confianza en él, pero esto es así al final, hay variables que no se pueden controlar”.

La emoción de Leporati por clasificación de Chile en Mundial Sub 17

El estratega reconoció a nuestros micrófonos que “estábamos muy comprometidos con lo que estamos haciendo, amamos mucho esto, pero sabemos que también es necesario resultados para poder validar un poco el proceso, y esta clasificación a la siguiente ronda es un poco eso. Era necesario y por suerte lo obtuvimos”.

Durante la charla con Kenotrotamundos Skechers Fútbol, Leporati se mostró con lágrimas en los ojos. Al respecto, confesó que “me emocioné porque son hartas cosas que pasamos (…) Hoy día creo que es el séptimo triunfo de una Selección Chilena Sub 17 en mundiales”.

“Mi papá además vino con uno de mis mejores amigos al viaje y hoy día tenían un vuelo de 15 horas a Río, así que había doble responsabilidad para que no se fueran tristes en el vuelo”, finalizó el técnico de La Roja.

¿Cuándo juega La Roja?

Por los 16° de final del Mundial Sub 17 Qatar 2026, la Selección Chilena de Ariel Leporati enfrentará a Marruecos en la cancha 7 del Complejo Aspire Zone de Doha, este lunes 30 de noviembre desde las 12:30 horas.

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En síntesis