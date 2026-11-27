El DT saca aplausos tras conocerse que ayudó directamente a DT de un grande del Biobío. Incluso retos se llevó el estratega que trabajó con García.

Jaime García completa su segundo año al mando de Huachipato, donde aún no se baja del objetivo de clasificar a Copa Sudamericana. El DT se juega el todo o nada ante U Católica domingo, donde se destapó una particular historia en el Biobío.

Es que paralelo a su pega con los acereros, el carismático entrenador también cumplió labores de ayuda con Fernández Vial, equipo que juega en el fútbol amateur. Así lo reveló José Zapata, DT del Almirante.

“Quiero darle un saludo muy grande a Jaime García, se portó muy bien conmigo toda la temporada. Fue mi analista técnico y le agradezco porque estuvo todo el año conmigo. Fue a todos los partidos, hablábamos una hora por teléfono y se lo agradezco mucho”, dijo a Sabes Deportes.

Así fue el doble trabajo de Jaime García

Siguiendo con el relato de José Zapata, entrenador de Fernández Vial, Jaime García siempre se mostró interesado en darle una mano al equipo. El elenco ferroviario es uno de los más populares del Biobío.

Photosport / F. Vial

“Hubo hartos retos que me dio y se los agradezco. No todos los técnicos te llaman para felicitarte y apoyarte. Me saco el sombrero con él, fue un tipazo conmigo como persona y como entrenador”, aseguró Zapata.

¿Y cómo consiguió la asesoría de García? Según explicó el estratega del Vial, “empecé a seguir su carrera, busqué, nos contactamos y hemos tenido una relación muy abierta”.

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“Me juntaba con él, conversábamos de fútbol y siempre me aconsejó. El único técnico que me apoyó todo el año fue él. Hablábamos por teléfono, por videollamada y se portó muy bien conmigo”, cerró.