Si el equipo de Ariel Leporati logra avanzar a los octavos de final en Qatar, aparece en el horizonte el gigante sudamericano que siempre le gana en este tipo de torneos.

Tras conseguir la clasificación a los 16° de final del Mundial Sub 17 en Qatar, la Selección Chilena ya conoce su camino en las rondas eliminatorias, donde el primer rival que tiene en el horizonte será Marruecos, el próximo lunes 30 de noviembre.

En el escenario más positivo posible, si el equipo que dirige Ariel Leporati avanza a los octavos de final, al quedar en la parte baja del cuadro su próximo rival saldrá del encuentro que disputarán Mozambique y Brasil. Sí, el mismísimo Scratch.

Es aquí donde aparecen todos los fantasmas de la historia para Chile. Porque hay un dato que es categórico y revelador. En todos los mundiales de fútbol, a nivel adulto y juvenil, nunca se le pudo ganar a la Verdeamarelha. A las pruebas nos remitimos.

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El “cuco” histórico que amenaza el camino de Chile en Mundial Sub 17

Entre mundiales a nivel adulto, Sub 20 y Sub 17, La Roja sufrió 12 eliminaciones, de las cuales cinco fueron concretadas por la Canarinha, con la particularidad que cuatro de ellas ocurrieron en octavos de final, instancia donde podrían verse las caras este año en Qatar.

El primer duelo entre Chile y Brasil en un Mundial fue en 1962, cuando en semifinales se vieron las caras en el Estadio Nacional de Santiago, con victoria visitante por 4-2, donde Jorge Toro y Leonel Sánchez anotaron para el Equipo de Todos.

36 años después volvieron a enfrentarse en una Copa del Mundo. Fue en Francia 1998 donde se cayó ante el Scratch por 4-1, con descuento de Marcelo Salas. A partir de acá, comenzó la maldición brasileña en octavos de finales.

En Sudáfrica 2010, el equipo que dirigía Marcelo Bielsa cayó por un estrepitoso 3-0. Cuatro años después, la escuadra de Jorge Sampaoli tuvo de rodillas a Brasil en su casa, y tras igualar por 1-1, sufrieron la derrota en definición por penales.

La última vez que Chile estuvo en los octavos de final de un Mundial fue en el Sub 17 de Brasil 2019. Frente al local, estuvo arriba en el marcador por 2-1, con doblete de Joan Cruz. Sin embargo, Kaio Jorge dio vuelta el placar y eliminó a nuestro país del torneo tras el 3-2 definitivo.

En síntesis