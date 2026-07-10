Días después de la eliminación de Brasil, Vinícius Júnior compartió una sentida carta y pidió perdón por el desempeño del Scratch en el Mundial 2026.

Cinco días después de la eliminación de Brasil del Mundial 2026, Vinícius Júnior rompe el silencio. El jugador del Real Madrid pidió perdón por lo que fue la presentación del Scratch en la Copa del Mundo.

Había mucha ilusión por lo que podía hacer la selección brasileña, pero su camino fue detenido por Erling Haaland y Noruega en los octavos de final.

“Casi cuatro años después, vuelvo a pensar qué escribir tras una frustración en un Mundial“, fueron las primeras palabras de Vinícius desde entonces.

“He visto a muchísimas personas de todas las edades apoyándome y abrazando nuestro sueño, y sería injusto permanecer en silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar“, explicó el futbolista.

Vinícius compartió una carta en redes sociales | Getty Images

ver también El Mundial 2026 cobra más víctimas: 14 técnicos han dejado sus cargos

“Pido perdón”: Vinícius rompe el silencio tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026

“Vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida, y caer en unos octavos de final de un Mundial es un sentimiento muy difícil de explicar. Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré y cuánto deseaba esto”, relató.

La sensación de frustración es enorme. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte como para llegar mucho más lejos y no lo conseguimos. Pido perdón y lucharé por nuestro sueño de volver a lo más alto del mundo“, cerró.