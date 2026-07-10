La lista solo crece y crece. Estos son los técnicos que han dejado sus puesos tras fracasar en el Mundial 2026.

Son varios los técnicos que, con el fin de su participación en el Mundial 2026, también ha terminado su paso por respectiva selecciones. Hoy, con la Copa del Mundo en sus cuartos de final, hay 14 caídos.

El último en confirmar su salida fue Hugo Broos en Sudáfrica. Fue hace rato que se despidió del torneo, eliminado en los dieciseisavos de final contra Canadá, peor recién este 10 de julio se confirmó su salida de la banca.

Durante estos últimos días, también dejaron sus trabajos Zlatko Dalic (Croacia), eliminado en los dieciseisavos de final contra Portugal, y Jamal Sellami (Jordania), que no pasó la fase de grupos.

Hugo Broos no sigue en Sudáfrica: lo confirmó este viernes | Getty Images

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14 técnicos han quedado sin trabajo tras fracasar en el Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzó a devorar técnicos desde su primera fecha. Durante la fase de grupos, el primero en salir fue Sabri Lamouchi, despedido de la banca de Túnez después de perder en el debut.

En tanto, Steve Clarke (Escocia), Miroslav Koubek (República Checa), Hong Myung-Bo (Corea del Sur) y Marcelo Bielsa (Uruguay) confirmaron sus salidas con las tres primeras fechas concluidas.

Más tarde, Sebastián Beccacece (Ecuador), Ronald Koeman (Países Bajos), Julian Nagelsmann (Alemania) y Carlos Queiroz (Ghana) salieron apenas perdieron sus llaves de 16avos de final.

Con sus duras caídas en octavos, después fueron los turnos de Javier Aguirre (México) y Roberto Martínez (Portugal) para despedirse de sus trabajos.