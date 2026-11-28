Mientras los Piratas ya tienen asegurado su lugar en la Copa Libertadores, el Tomate Mecánico se complica en la opción de ir a un torneo internacional.

Coquimbo Unido alarga su gran momento y consiguió un nuevo triunfo. Esta vez la víctima fue Deportes Limache, club que se estanca en la tabla de la Liga de Primera.

Los Piratas recibían al Tomate Mecánico en el Francisco Sánchez Rumoroso. Mientras los dirigidos por Hernán Caputto ya tienen su pasaje a Copa Libertadores, gracias a ganar la Copa de la Liga, el Tomate Mecánico busca su boleto a la Copa Sudamericana.

Coquimbo no para

A pesar de que Coquimbo Unido venía de jugar ante Unión La Calera por Copa Chile, los Piratas no acusaron desgaste y a los 14 minutos Benjamín Chandía abrió la cuenta frente a Deportes Limache. Claro que César Fuentes en los descuentos de la primera parte puso el empate.

Ya en la segunda parte, los dirigidos por Hernán Caputto soltaron las amarras y lograron inclinar la balanza a su favor. Luis Riveros en el 58′ y Guido Vadalá en el 71′ colocaron el 3-1 definitivo. Incluso pudieron ser más tantos, pero César Dutra evitó una goleada.

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Con esto, Coquimbo mantiene su gran momento. Están en el 4° lugar de la Liga de Primera con 44 puntos. Además, llegaron a octavos de final de la Copa Libertadores, ganaron la Copa de la Liga, consiguieron la Supercopa y están en la semifinal de la Copa Chile, donde enfrentarán a Universidad de Chile. Lindo año en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Deportes Limache por su parte sumó su tercera derrota consecutiva. Están en el 6° puesto con 40 puntos, todavía en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, pero hay muchos equipos que los pueden superar en el resto de la fecha.

La Serena (40 puntos), Concepción (39), Palestino (38), Ñublense (38) y Huachipato (37), todavía pueden meterse en puestos de copas internacionales. Será un apretado cierre para saber quién va a renovar el pasaporte para salir de Chile en la temporada 2027.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera: