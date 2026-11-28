Ambos elencos vencieron a Colo Colo en sus respectivas series para coronarse campeones del fútbol formativo.

Universidad Católica y Universidad de Chile se coronaron campeones de las categorías Sub 11 y Sub 14 de la ANFP respectivamente, tras protagonizar dos emocionantes finales.

En la serie Sub 11, Universidad Católica igualó 1-1 frente a Colo Colo en un vibrante encuentro disputado en el tiempo reglamentario. El gol cruzado fue obra de Vicente Solís, mientras que Mathias González anotó el empate para el conjunto albo.

Con la igualdad en el marcador, la definición se trasladó a la tanda de penales, donde los cruzados se impusieron por 4-2. La gran figura y héroe de la jornada fue Agustino Giovini, quien tapó el último penal para darle el título a su equipo.

U. de Chile le gana la final a Colo Colo en la Sub 14

En el segundo partido, Universidad de Chile venció por 2-0 a Colo Colo en el Superclásico que definió la final de la categoría Sub 14.

Con anotaciones de Benjamín Garrido y Martín Fuentes, el cuadro azul volvió a celebrar un título en esta serie después de mucho tiempo.

La U celebra el título de la Sub 14

La emoción del fútbol formativo continuará este domingo con las finales de las categorías Sub 12 y Sub 13. En el primer turno de la jornada se enfrentarán Sport Madrid y Universidad Católica por la Sub 12, mientras que en el segundo turno jugarán Universidad de Chile y Deportes Iquique por la Sub 13.

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Todos estos partidos son transmitidos a través de los canales de YouTube del programa Con Camiseta y de Campeonato Chileno. Además, la previa de cada compromiso se puede seguir por RedGol y Diario La Hora.

Hasta el momento, las transmisiones han sido un éxito total, destacando el trabajo de Haciendo Amigos, la productora del fútbol infantil a cargo de la realización de estos encuentros.