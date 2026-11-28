El defensor uruguayo, uno de los mejores jugadores de Colo Colo campeón, dio a conocer su pasión por la música.

Uno de los mejores refuerzos de Colo Colo en la temporada 2026 es el defensor Joaquín Sosa, quien llegó en silencio al Monumental y se ganó el corazón de los hinchas albos.

El zurdo ha sido pieza clave en la zaga alba, ya sea como defensor central o como lateral izquierdo. En 2027 seguirá en el club y el jugador cuenta que le encantó Chile, donde se siente muy cómodo.

“Chile está muy bueno, no es tan diferente a Uruguay. Tiene sus costumbres, pero capaz que por eso también me adapté de la mejor manera, porque me siento como en casa”, dijo Sosa en diálogo con As.

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La pasión fuera de las canchas de Joaquín Sosa

Joaquín Sosa, además, contó que su gran pasión afuera de la cancha es la música, de hecho, uno de sus principales pasatiempos es ser DJ y este año se profesionalizó en dicho ámbito.

“Hace años que tengo una consola, paso Tecno y Tecno House, y a mis amigos también les gusta. Me empezó a gustar por un amigo muy cercano… Básicamente me hizo comprar una consola y empecé, todos los días estoy en eso. Y nada, cuando vine para acá dije ‘voy a empezar a profesionalizarlo más, para ver qué pasa’”, contó el ex Bologna.

Joaquín Sosa está encantado en Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

“Por suerte me está yendo muy bien. Yo ya sabía más o menos mezclar, pero con esto profundicé mucho más. Y bueno, ahora me compré otra consola, cosas mucho más profesionales. El tema de producción también está muy bueno y la verdad es que he aprendido bastante”, agregó.

Por último, en un tono muy relajado, habló de las comidas que le gustan de Chile, país donde recalca que se siente muy cómodo y en el que seguirá en 2027.

“Me encanta el pastel de choclo, los completos… La sopaipilla también está buena, es como nuestra torta frita. La cazuela igual es buenísima. Después, a ver… el pisco sour”, contó Joaquín Sosa.

Joaquín Sosa ha jugado un total de 30 partidos con la camiseta de Colo Colo en 2026 y marcó tres goles.

En síntesis

Joaquín Sosa continuará en Colo Colo durante toda la temporada 2027.

durante toda la temporada 2027. El defensor uruguayo disputó 30 partidos y marcó tres goles en 2026.

en 2026. Sosa se profesionalizó como DJ de Tecno y Tecno House este año en Chile.

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