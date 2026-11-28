Nicolás Pino ahora sí vivió su debut como tal en la Fórmula 2. En el sprint del Gran Premio de Qatar, terminó en el 18° puesto en una complicada carrera.

La última semana de Pino ha sido de locos. En solo unas horas pasó de un avión al asiento de su nuevo equipo, AIX Racing, para las dos fechas finales de la temporada 2026. Bien dicen que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, aunque sea difícil el camino. O la pista mejor dicho.

La carrera de Nico Pino

Luego de terminar en el último puesto de la clasificación del día viernes, Nicolás Pino tenía una compleja misión en el sprint del Gran Premio de Qatar arrancando desde el fondo de la parrilla (21°). Vale recordar además que AIX Racing es el equipo colista de la tabla, por lo que tiene el auto menos rápido de la Fórmula 2 2026.

Pino arrancó con buen ritmo, pero un error lo terminó condenando en esta mini carrera de 23 vueltas. El chileno fue sancionado con un “Stop & Go” luego de quedar mal posicionado al momento de la largada. Esto prácticamente impidió que pudiera escalar mucho.

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El castigo consiste en ir a los pits, detenerse por 5 segundos y luego reincorporarse a la carrera. Estos segundos son demasiados para un sprint corto, lo cual lo alejó del pelotón. La prueba se vio bastante cortada por banderas amarillas y abandonos. El ganador terminó siendo el noruego Martinius Stenshorne de Rodin Motorsport.

En total fueron cuatro pilotos los que no pudieron terminar la carrera. Nico Pino por su parte, cerró en el 18° lugar, con la satisfacción de completar esta jornada y mantener el auto de AIX Racing en buenas condiciones para el principal evento del fin de semana.

Pino ahora se mentaliza en la carrera principal. Imagen: Dutch Photo Agency

Poco a poco Nicolás Pino va sumando tiempo importante en pista en la Fórmula 2. Ahora el mayor desafío será en la carrera del Gran Premio de Qatar, la cual será este domingo 29 de noviembre a las 9:00 horas en el Circuito Internacional de Lusail.