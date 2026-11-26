El chileno de 22 años da un paso fundamental en su anhelo por llegar a la Fórmula 1.

Nicolás Pino hace un tiempo venía buscando la opción de llegar a la Fórmula 2, pero de un momento a otro encontró un asiento y ahora debuta este mismo fin de semana en Qatar.

Pino venía realizando pruebas, con la idea de sumarse a la temporada 2027, pero la oportunidad lo pilló en el momento y lugar correcto. Ahora tendrá la posibilidad de demostrar sus condiciones en pista. “Esto fue en un par de horas, recibí la noticia hace poco tiempo y ayer a la noche llegamos a Qatar“, contó el piloto de 22 años a ESPN.

La veloz llegada de Pino a la Fórmula 2

Nicolás Pino viene trabajando desde hace un buen tiempo por el sueño de arribar a la Fórmula 1. Para esto, la F2 asoma como la escala previa, por lo cual es fundamental destacar aquí para saltar a la categoría reina del automovilismo.

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“Fue todo rápido, atender a la prensa, asiento nuevo, todo nuevo. Hay un equipo grande detrás con A14, pero viendo cómo venía la semana no lo esperábamos y ya estábamos preparando otra carrera. La aparición de esta chance para las dos últimas fechas fue todo de último minuto. Esto me da la chance de conocer todos los procedimientos para el futuro, porque es muy distinto a lo que yo venía haciendo“, indicó Pino.

Uno de los grandes desafíos para el chileno, es adaptarse a una máquina nueva para él. “No pude probar estos autos. Me subí en uno de los anteriores, el de 2018. Hay poco tiempo de pruebas, por eso hacemos este desafío de las dos últimas fechas. Lo más distinto con lo que me voy a encontrar será la degradación de los neumáticos, que están hechos para eso, para que se degraden. Es diferente a los de resistencia”, detalló.

En Chile ha generado una verdadera locura el ver a un compatriota en una de las grandes ligas del automovilismo internacional. Su estreno será este sábado en el sprint, mientras el domingo será la carrera. Nico Pino incluso confesó que debió desinstalar Instagram por la enorme cantidad de muestras de cariño, las cuales agradeció.

“Esta chance se sacó con un puñado de gente que creyó en el proyecto desde el inicio y que me permitió avanzar paso a paso con mi carrera. Ya tenemos claro cuál es el plan para adelante“, cerró el ahora piloto de Fórmula 2.