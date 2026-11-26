Mauricio Melo, mandamás de la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo, incluso invitó al piloto a correr en karting en suelo nacional.

Nicolás Pino le llenó el estanque de alegría a los fanáticos chilenos del automovilismo con su llegada a la Fórmula 2. Sin embargo, no todos creen que este es el paso correcto.

Desde hace algún tiempo que Pino trabaja para poder llegar a la Fórmula 1. Para lograrlo, ha señalado que establecerse en la F2 es fundamental y ahora tendrá dos fechas en AIX Racing para demostrar sus condiciones en esta categoría. Su debut es este sábado 28 de noviembre en Qatar.

Critican decisión de Nico Pino

Mauricio Melo, presidente de la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo (FADECH), habló respecto al arribo de Nicolás Pino a la Fórmula 2. Claro que el dirigente sorprendió al tener una opinión bastante crítica sobre esta decisión del piloto de 22 años.

“Un grave error, una mala estrategia por parte de sus asesores, toda vez que Fórmula 2 es un paso, un eslabón más abajo de la Fórmula 1”, indicó Melo a Radio Bío-Bío. El presidente asegura que el chileno no tiene el rodaje suficiente en este tipo de autos, ya que su carrera ha estado más cargada al gran turismo.

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“Entonces, para llegar, para ser algo en la Fórmula 2, tienes que ser muy experimentado y muy bueno. Con lo que yo he visto, Nicolás Pino no tiene la experiencia en monoplaza, no sé“, agregó el mandamás de la FADECH.

Incluso, Melo le extendió una invitación a Nicolás Pino para volver a correr en karting en Chile e ir subiendo de forma paulatina, pasando por Fórmula 4 y Fórmula 3. El dirigente insistió que estas dos fechas que tendrá en la Fórmula 2 no le sirven de mucho.

Nicolás Pino forma parte de la agencia de talentos de Fernando Alonso. Imagen: Instagram

“Siempre he escuchado que corre una carrera acá, corre una carrera allá, pero ahora estas dos fechas de Fórmula 2 no le sirven absolutamente nada, porque los puntos (de superlicencia) los entregan por la clasificación del campeonato, en qué lugar llegó“, cerró Mauricio Melo.