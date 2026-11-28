Los Verdiblancos no pudieron ante Rayo Vallecano en una nueva fecha de La Liga.

El Real Betis de Manuel Pellegrini está tan bien acostumbrado a ganar, que cuando no lo hace se ve muy extraño. Es lo que les sucedió en una nueva jornada de La Liga.

Los Verdiblancos venían de conseguir un triunfazo en la UEFA Champions League ante Slovan Bratislava en condición de visita en Eslovaquia. Sin embargo, en su vuelta a España no tuvieron la misma fortuna y dejaron ir importantes puntos.

La caída del Betis de Pellegrini

En la 14° fecha de La Liga, Real Betis recibía a Rayo Vallecano. Mientras la visita estaba complicado con la zona de descenso, los andaluces están en zona de clasificación a la siguiente UEFA Champions League. Realidades opuestas, pero esto es fútbol y siempre hay espacio para la sorpresa.

Cuando el partido entre ambos parecía que terminaba en un 0-0 en La Cartuja, apareció Jorge de Frutos Sebastián en el minuto 72, para colocar el 1-0 definitivo a favor de los madrileños. Pocos esperaban un resultado así, menos los Verdiblancos.

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Con la victoria, Rayo Vallecano logra alejarse de la zona de descenso y llega al 13° lugar con 15 puntos, mientras Real Betis se mantiene en el 4° lugar con 27 unidades. Claro que los de más arriba, como Barcelona, Real Madrid y Atlético Madrid, le pueden sacar más distancia. Meritorio estar metido en la pelea de perros grandes.

Más allá de este resultado negativo, los dirigidos por Manuel Pellegrini están teniendo una gran temporada. No solo a nivel local, sino que también a nivel continental. En la Champions League suman 12 de 15 puntos posibles y se ilusionan con quedar entre los 8 mejores de la fase de liga.

El siguiente encuentro de Real Betis será en la Copa del Rey, donde el próximo martes 1 de diciembre enfrentarán a Extremadura por la segunda ronda, en condición de visita. Los Verdiblancos no tienen descanso y querrán pasar la pena de la derrota ante Rayo Vallecano con más fútbol.