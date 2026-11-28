El delantero nacional fue clave en la llave ante las garzas y ahora avanza a semifinales del torneo. Buscará su primer título en la MLS.

No está soñando, es verdad: Gonzalo Tapia mandó para la casa a Lionel Messi. El cuadro del Columbus Crew eliminó al Inter Miami de la MLS Cup y ahora sueña con el título.

El elenco del seleccionado nacional fue más regular que las garzas y con agónica anotación en los descuentos se alzó como vencedor de la llave y eliminó al actual campeón del torneo. Tapia además se cobró revancha del pelotazo maletero que recibió justamente del crack trasandino.

ver también La insólita explicación de árbitro que no expulsó a Lionel Messi por agresión a Gonzalo Tapia

En el inicio del encuentro, Messi lideró el ataque del Inter y estuvo cerca de abrir el marcador. Pero el portero Patrick Schulte evitó el peligro y mantuvo el arco en cero. En los primeros minutos, el crack trasandino lo pasó mal en el ScottsMiracle-Gro Field, en especial por su cometido en el partido de ida donde perdieron por 3-0 y el pelotazo mala leche contra Tapia.

Por lo mismo los hinchas hicieron sentir visitante a Messi y lo abuchearon en cada intervención que tuvo en la primera etapa. Motivación de los fanáticos, que el equipo de Tapia aprovechó para responder responder. De contragolpe metió en su arco al Inter Miami que en defensa lo pasó mal y sorpresivamente dejó en el banco de suplentes a Maxi Falcón.

Lionel Messi lo pasó mal: hinchas del Columbus Crew le recordaron pelotazo mala leche a Gonzalo Tapia (Photo by Jason Mowry/Getty Images)

En el complemento el que entró mejor fue el Columbus. Ahora con Gonzalo Tapia como referente de ataque, generaron más ocasiones de gol. Incluso el formado en Católica tuvo la gran chance de abrir el marcador en el 58’, pero su remate se fue desviado por poco.

Pero en el 63’, el chileno fue amonestado por cortar la salida de Lionel Messi. El ex River Plate tocó levemente al trasandino, y evitó que se llevara el balón. Lo que sorprendió hasta a la “Pulga”. Especialmente porque el juez Drew Fischer amonestó al seleccionado nacional, cuando antes hubo faltas peores y sin tarjeta.

Gonzalo Tapai fue titular en el Columbus Crew: El chileno fue de las principales figuras ante Inter Miami

El partido del chileno llegó hasta el minuto 87. Tapia salió por el venezolano Josef Martínez que saltó a la cancha para la definición a penales. Es que está ronda de la MLS es al mejor de tres partidos.

Pero el destino dijo otra cosa. Cuando el reloj marcaba el minuto 92’, apareció Santiago Rodríguez en el área del Inter Miami y con todo el tiempo del mundo, bajó la pelota y la puso al ángulo para anotar el 1-0.

Lo que desató el festejo del Columbus Crew que deja eliminado al Inter Miami y deja sin corona a Lionel Messi, que no pudo repetir la conquista del 2025. Además termina la temporada para el crack trasandino a finales de noviembre. Un hecho totalmente inédito a lo largo de su carrera.

Tweet placeholder

¿Cuándo es la final de la MLS Cup 2026?

Ahora Columbus Crew pasa a las semifinales de la conferencia Este y enfrentará al ganador de la llave entre Philadelphia y New England, lo que será entre el 5 o 6 de diciembre. En tanto, la final de la MLS Cup está fijada para el 18 de diciembre a las 19:00 horas de Chile.

¿Cuánto gana Gonzalo Tapia en el Columbus Crew?

El delantero formado en Universidad Católica llegó este 2026 al cuadro del Columbus Crew. Gonzalo Tapia llegó a préstamo proveniente de Sao Paulo y con una opción de compra válida por 1,5 millones.

Así quedó el cuadro de la MLS tras el triunfo del Columbus Crew ante Inter Miami

Ahora su salario en la MLS es de US$ 1.149.333 por temporada. Lo que ratificó el reporte de la MLS Players Association, por lo que se ubica entre los mejores pagados de su club. Sin embargo, el chileno que más gana en la competencia norteamericana es Alexis Sánchez que en el CF Montréal recibe 2.965.000 millones de dólares por temporada.