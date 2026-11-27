El chileno brilló con un doblete en el 3-0 ante Inter Miami y ahora buscará sellar la clasificación y eliminar al equipo de Messi.

Gonzalo Tapia y Lionel Messi volverán a enfrentarse este viernes por los playoffs de la MLS 2026. El chileno llega como figura de la serie entre Columbus Crew e Inter Miami, tras marcar un doblete en el contundente 3-0.

Ahora, el equipo del chileno recibirá al conjunto de la Pulga este viernes 27 de noviembre con la opción de sellar su clasificación a las semifinales de la Conferencia Este y dejar fuera al elenco de Messi.

Gonzalo Tapia recibió un pelotazo de Lionel Messi aunque le quitó importancia – Getty.

¿A qué hora juega Gonzalo Tapia contra Lionel Messi?

El partido entre Columbus Crew vs. Inter Miami, será este viernes 27 de noviembre desde las 22:00 horas de Chile, en el ScottsMiracle-Gro Field, por los playoffs de la MLS 2026.

El duelo no tiene transmisión televisiva anunciada para Chile. La alternativa para seguir EN VIVO a Gonzalo Tapia ante Messi, será por streaming en Apple TV , para usuarios previamente suscritos.

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El doblete de Gonzalo Tapia que complicó a Messi

Gonzalo Tapia fue la gran figura del 3-0 de Columbus Crew sobre Inter Miami en la ida. El chileno abrió la cuenta mediante lanzamiento penal a los nueve minutos y selló su doblete a los 58′.

El panorama del equipo de Lionel Messi se complicó con la expulsión de Gonzalo Luján a los 36 minutos. El defensor no podrá disputar la revancha por esa tarjeta roja.

Tapia recibió una calificación de 8,4, la más alta del encuentro, y alcanzó ocho goles en 12 partidos de MLS desde su llegada a préstamo desde São Paulo.

Messi está obligado a ganar para seguir en carrera

Inter Miami necesita imponerse en Columbus para mantener viva la serie y forzar un tercer partido, que se disputaría en el Nu Stadium el 1 o 2 de diciembre.

La primera ronda se juega al mejor de tres encuentros y no contempla alargue: si el compromiso termina igualado, la clasificación se define a penales.

Por eso, el duelo será clave para el fútbol chileno, ya que Tapia puede convertirse en el verdugo del equipo de Lionel Messi y liderar a Columbus hacia las semifinales de conferencia.

En resumen…